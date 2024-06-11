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女友穿貼身上衣「遮胸口」他不解　網喊1類人要遮：小心露奶頭

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

女生的一個小動作引發熱論！有男網友表示，跟女友去吃東西，吃完後，女友貼心的把餐盤拿回給店員，無意間發現，女友彎腰道謝的時候遮了一下胸口，「但其實女友的上衣很緊貼，就算沒遮也看不太到，很好奇，女生遮胸口是習慣嗎？」就有人坦言，看過不是大胸部的女生沒遮結果走光，「很容易露奶頭」。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「女生遮胸口是習慣嗎？」內用吃完東西，女友很貼心的把餐盤自動回收給店員。但他就發現，女方在彎腰道謝時，遮了一下胸口，但其實女友的上衣是貼身的，就算不遮也不會看到胸口，「很好奇！女生遮胸口是習慣嗎？」

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貼文引發討論，「我的經驗，女孩兒會遮代表有要防備的」、「看人，我就常遇到了QQ。」其中，就有人提到，胸部偏大的女生好像比較不會遮，胸部較小的女生則可能因為空杯而走光，「小才要遮，因為大的會撐住反而看不到」、「奶小的才需要遮，很容易露奶頭」、「通常是奶小的…我奶大的朋友都沒在遮的。」

事實上，就曾有女網友在Dcard表示，去婆家時精心打扮穿了V領連身洋裝，不過都沒彎腰，婆婆就不斷提醒她「注意胸口，要用手遮胸口」，讓原PO感到非常不自在，想求問，「我胸部也不大，應該B而已也不會掉出來，我只覺得是一件普通到爆的洋裝，想知道這樣真的有很露嗎？」

就有女網友點頭，「如果很矮+彎腰，這種領口確實很容易露胸，被超過高你20幾公分的人看到乳頭，我不覺得婆婆在刁難你」、「我有朋友穿這種，彎腰真的被男生看到奶頭」、「這種衣服正面看不會，但彎腰沒有遮胸口的話，很容易看得到餒，因為我國小就有不小心看過我英文老師的。」

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