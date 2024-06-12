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每天「買1杯手搖飲」卻被店長警告了！男狂喊冤：真的太好喝

新北飲料店「5／1起禁一次性塑膠杯」　違規最高罰6千！可連續開罰

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友每天都會光顧公司附近的某間手搖飲店，怎料竟被年輕女店員誤會，昨日該店店長更出面警告，拒絕不良動機的顧客，也委婉表示女店員死會了，這番話讓他超委屈，直呼「因為飲料太好喝才每天去買的。」

網友在PTT發文提到，對公司附近一家手搖店的烏龍奶綠情有獨鍾，幾乎每天一杯的程度，但好像因為太常去買，竟被某位年輕女店員誤會是想追求她。

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昨日，他一如往常到店買飲料，結果店長突然發話，「想買飲料可以，但如果是有其他動機的話......，本店有言在先，拒絕任何不良動機的顧客。」

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

起初，原PO還一頭霧水，直到店長委婉表示，女店員有男友後，他才終於明白對方用意，忍不住喊冤「小弟我完全沒有任何想追求女店員的動機，請問太常買飲料買到被誤會該怎麼辦？我真的只是因為飲料太好喝才每天去買的。」

對此，鄉民紛紛笑回，「你是不是一直上下打量她」、「長相問題，幫QQ」、「店長就是他的男人」、「問店長給不給追」、「被誤會真的很莫名呢！如果顏值還不高的話」、「有沒有可能是臉的問題」；不過，也有人質疑是創作文。

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