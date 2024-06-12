卡通中文配音喜歡哪部？大票點名1部「超越日配」：真的很神

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

小時候看卡通，很多都是中文配音，就有網友指出，小時候比較不會排斥中配，但長大一點開始接觸日文配音，瞬間覺得無法接受中文。不過十幾年前，有好幾部卡通的台配配得超好，不只跟日配聲音很接近，跟角色也很契合，像是《七龍珠》、《蠟筆小新》等等，「問問，你喜歡哪部卡通台配？」引發熱論。

有一名網友近日在PTT的Gossiping板問卦，「問問 你喜歡哪部卡通台配？」文中表示，他小時候看《無敵鐵金剛》、《霹靂貓》、《小甜甜》等卡通，「可能小時候對中文聲音接受程度高，比較不會排斥」。但長大一點，才發現整體呈現出來的感覺超不適合，「當時還強調字正腔圓的北京捲舌音，不要說對上角色表情情緒，有時甚至聽聲音就想關掉。」

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不過，十幾年前有一批台配作品，包括《七龍珠》、《幽游白書》、《蠟筆小新》、《小丸子》、《小叮噹（舊版）》等等，他覺得跟日配的聲音很接近，與角色非常契合，更直誇「《烏龍派出所》根本超越原作，一定要台配來配飯吃。」

貼文一出，許多人也分享心目中台配神作，「海綿寶寶吧，中配唯一頂點的存在」、「我覺得膽小狗英雄配得不錯」、「我們這一家」、「變身國王」、「灌籃高手」、「辛普森家庭」、「當然是花木蘭」、「探險活寶，老皮中配是靈魂」、「閃電霹靂車？」「女亂馬，最早期的。現在網路也找不到之前的聲音。」

其中，不少網友直指《烏龍派出所》是最強中配，「烏龍派出所，超越日配」、「烏龍派出所真的很神==，連阿嬤都愛看」、「烏龍派出所怎麼輸」、「烏龍派出所說第二，沒人敢說第一吧！」另外，《南方四賤客》點名率也很高，「南方公園台配吧？其他舊的就回憶加成」、「絕對是南方公園」、「南方公園沒有之一。」