打造災防聯盟　黃偉哲推動跨區支援強化災防安全網

▲台南市玉井、南化、楠西、左鎮等區公所，與鄰近高雄市的那瑪夏、甲仙、內門、杉林及嘉義縣大埔鄉公所等九個行政區，14日簽署災害防救相互支援協定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井、南化、楠西、左鎮等區公所，與鄰近高雄市的那瑪夏、甲仙、內門、杉林及嘉義縣大埔鄉公所等九個行政區，14日簽署災害防救相互支援協定，未來在災害發生時，將透過這一跨縣市的支援機制，迅速通報災情，提升防災和救災的效率。

面對全球暖化和聖嬰現象疊加所造成的氣候問題，國際相關氣象單位屢屢發出警訊，2024年將成最熱聖嬰年，全球各地也陸續須出現更多乾旱、洪水、豪雨等天災，然而天然災害及突發異常事件發生的影響範圍可能超出單一鄉鎮區公所的應變能力。

市長黃偉哲表示，15年前的莫拉克颱風襲台釀成「八八水災」，造成重大災情、人命與財產損失、以及大面積的國土重創，災難可能再次發生，但我們不能讓歷史重演，14日台南市主動與周邊縣市共同簽訂災害防救跨區支援協定，整合鄰近山區防救災量能，組成共同防災陣線，降低大規模災害可能造成之人命傷亡及財物損失，打造跨縣市安全家園。

災防辦執行秘書王雅禾參議強調，12日適逢台南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣等7直轄市、縣市召開「成立南方災害聯防工作小組可行性」會議，並達成成立南方災害聯防工作小組共識，深化鄰近縣市災害聯防，足以顯見鄰近區域災害聯防的重要，而平時台南市各區公所也都會積極評估支援協定的可行性，陸續與其他轄區公所或民間公司團體簽訂災害防救相互支援協定。本次除了首創跨區簽訂協定外，還對各行政區的防災資源進行盤點並建立清冊，作為實際救災調度參考，這些都能讓防災物資迅速被有效運用，並通過預先規劃各行政區的防災物資集結據點，確保支援單位能有效運送物資給受災行政區，大幅提升救災能量效益。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，本次跨區相互支援協定係依據災害防救法第22條第1項第8款辦理，其目地以事先簽訂災害防救相互支援協定方式，以便在災害規模超出自身能力或資源時，能夠迅速應對，有效整合資源，提高應變效率，防止災害擴大，並減少生命和財產的損失，尤其本次主要邀集位於山區的區（鄉）公所支援協定，均面臨相同山區地質脆弱環境、坡地災害、風水災害及地震災害等潛勢影響，應更能整合山區公所的災防共治經驗，在大規模災害發生時，能夠第一時間就近支援鄰近受災區域，形成區域防災互助網。