「台灣LV」變身芒果寶盒　黃偉哲：芒果季限定預購

▲台南芒果品質優、甜度高及獨特的香氣，擄獲許多老饕的味蕾，台南市長黃偉哲創意發想，特別規劃「台灣LV台南芒果寶盒」限定預購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南芒果品質優、甜度高及獨特的香氣，擄獲許多老饕的味蕾，除外銷日本、韓國、新加坡等地，也是國內民眾夏季自用送禮的首選，台南市長黃偉哲創意發想，特別規劃「台灣LV台南芒果寶盒」限定預購。

每年 6月至 7月為台灣芒果季，常見品種就有十多種，為讓消費者能品嘗到不同風味的精品芒果，台南市長黃偉哲創意發想，特別規劃「台灣LV台南芒果寶盒」。

「台灣LV台南芒果寶盒」綜合芒果組合，依照產區採收時間隨機混合 3至4種芒果，包括愛文、西施、海頓、烏香、萬清香、玉文、蜜芒或金煌等，即日起開始預購，黃偉哲呼籲喜愛芒果的民眾，趕緊把握季節限定款。

黃偉哲表示，芒果禮盒多為單一品種，今年他發揮創意，規劃推出季節限定、最有台南味的綜合芒果禮盒「台南芒果寶盒」，不僅因應當今社會多數的小家庭組成，也同時滿足饕客們，喜愛多元嘗鮮的口腹之慾。

黃偉哲指出，視覺設計以「台南特有種」意象延伸，藍、綠、紅條紋的「笳芷袋」源自台南市後壁區，是時下年輕人及國外觀光客最愛的台味環保袋。今年適逢台南400，特別以經典笳芷條紋為主視覺，融合台南古蹟赤崁樓及安平古堡、台南水果五寶，側邊印上台南400圖騰，製成最有台南味的禮盒。

台南市農產運銷公司總經理楊弘義表示，禮盒外觀不僅十分討喜，禮盒更採取把關最嚴格的日本訂定之規格製作，運送過程不用擔心芒果受到碰撞傷；採用台灣LV綜合芒果禮盒，送親朋好友十分有面子，亦可以100元加購笳芷袋。楊弘義提醒，由於芒果鮮採，需要提早4個工作天預備，有意購買的民眾請提早預訂。

台南市政府副發言人林唯莉表示，炎炎夏日是大啖芒果的好時節，時下最夯的芒果雪花冰、楊枝甘露都是觀光客來台南必吃的冰品，台南被稱為全糖市，要吃最甜最香的芒果，來台南就對了。

林唯莉說，「這款台灣LV芒果寶盒是黃偉哲市長的創意發想，結合台南400與古蹟、後壁區的笳芷袋，以及不同品種的芒果，一次送到消費者手上，展現台南人的熱情好客」。

台南玉井青果市場是山區芒果重要集散地，主要產區來自楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地，有「全國最大檨仔市」之稱，全國每 2顆芒果，就有 1顆產自台南，農產運銷公司力推「安心標章」溯源賣家，消費更有保障。6、7月台南歡慶芒果節，6大產區接力，週週有活動，將有百家產業店家聯手響應，歡迎民眾造訪台南，將台南芒果美味帶回家。