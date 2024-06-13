　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自稱「賴清德、蕭美琴」立委助理　假律師行騙5年遭約談

▲▼賴清德、蕭美琴20日就任中華民國正副總統，日韓皆派遣人員出席。（圖／路透）

▲假律師自稱當過賴清德、蕭美琴在任立委時的助理，幫民眾撰寫書狀詐欺取財。（資料照／路透）

記者劉昌松／台北報導

林姓女子涉嫌從2019年起，假借擔任過總統賴清德、副總統蕭美琴立委時期的助理，有民眾誤以為林女具有法律專業，遇到官司就委託林女幫忙處理訴訟業務，後來因為林女從未出庭，案子進行不順，林女才被發現根本不具有律師資格，台北地檢署13日指揮調查局展開偵辦，依違反《律師法》等罪嫌約談林女到案。

據指出，林女雖然是法律系畢業，但始終沒有通過律師特考，早在2013年間，林女就曾以立委助理的身分，在「0972反監聽受害者聯盟」記者會上，針對當時特偵組疑似監聽國會電話事件，發言批判特偵組違法監聽，估計全院有近千人的權益及隱私受損。

由於林女時常與國會助理打交道，還對外自稱當過時任立委的賴清德、蕭美琴、黃偉哲等人助理、法律顧問，有民眾因此把自己的官司問題交給林女，林女明知自己沒有律師資格，卻涉嫌幫忙撰寫書狀，但從來沒有幫當事人出庭答辯。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺指揮調查局台北市調處偵辦，懷疑林女涉嫌自2019年到2024年間，詐騙近10位民眾，不法獲利數十萬元，依《刑法》詐欺取財、《律師法》無律師證書辦理訴訟等罪嫌，搜索林女住處等2個地點，並將林女約談到案。

ET快訊
賴清德登《時代雜誌》封面　願意協助中國「增進兩岸和平繁榮」
快訊／沒有游艾喆！　PLG選秀名單出爐
金曲獎找王力宏演出網罵翻　議員質疑：是否真的夠格？
高衩辣妹國道狂揮手示警！　本尊發文了
他驚見「7-11大改變」不習慣！全場朝聖：好像日本小7
台南火化場大賺死人錢！1年私吞逾500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虛驚！台中39層豪宅傳冒煙　消防：電線短路無火煙

不滿「軟飯男」殺雙胞胎兒逃死！研究生割腹　校方：已啟動輔導

高衩辣妹國道狂揮手示警！畫面吸睛網喊心美　本尊發文回應了

「守護飛安滴水不漏」航警局推全新臂章　展現帥氣自信形象

自稱「賴清德、蕭美琴」立委助理　假律師行騙5年遭約談

和前女友14歲女兒嘿咻！「妳第一次喔」母看對話氣炸　噁男下場曝

快訊／館長放心！肌肉男狂粉撞進成吉思汗健身房　法院裁定收押

台南火化場大賺死人錢！變賣先人留下稀有合金　1年私吞逾500萬

土城惡火3死！傳鋰電池遇水爆炸釀禍　專家糾正：大量灌水才正確

電視女編劇外遇導演10年「手機猛拍性愛片」　正宮心碎怒告

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

養育12年愛貓告別式 媽幫梳毛留腳印淚崩

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

虛驚！台中39層豪宅傳冒煙　消防：電線短路無火煙

不滿「軟飯男」殺雙胞胎兒逃死！研究生割腹　校方：已啟動輔導

高衩辣妹國道狂揮手示警！畫面吸睛網喊心美　本尊發文回應了

「守護飛安滴水不漏」航警局推全新臂章　展現帥氣自信形象

自稱「賴清德、蕭美琴」立委助理　假律師行騙5年遭約談

和前女友14歲女兒嘿咻！「妳第一次喔」母看對話氣炸　噁男下場曝

快訊／館長放心！肌肉男狂粉撞進成吉思汗健身房　法院裁定收押

台南火化場大賺死人錢！變賣先人留下稀有合金　1年私吞逾500萬

土城惡火3死！傳鋰電池遇水爆炸釀禍　專家糾正：大量灌水才正確

電視女編劇外遇導演10年「手機猛拍性愛片」　正宮心碎怒告

不讓「佔位仔」停到爽　臺灣工藝文化園區停車場要收費了

上海市長將出席雙城論壇？陸委會：現在談誰來都還太早

慶祝警察節桃園表揚66模範警察+協勤民力　張善政：感謝守護治安

王大陸10年前就穿「黃仁勳風」！　嫩照遭柯震東出賣：走很前面

「兩岸互不隸屬」是事實　賴清德：蔡英文、馬英九都提過

58歲方文琳體態驚人！　合體簡沛恩揭「凍齡秘訣」

邊佑錫大5歲親姊真面目瘋傳！優秀身高、五官神複製　韓網：真的像

快訊／沒有游艾喆！　PLG職籃選秀會報名名單出爐

打造台東更佳發展環境　「慢經濟學院」持續發力

65歲文章重遊40年前舊地　展驚人體力：還好平常有練

阿金懼高害怕過吊橋！主人無奈四肢著地陪走

社會熱門新聞

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

溪頭園區老翁上完廁所失蹤！今尋獲遺體

女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊相擁痛哭

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

玉旨武玄壇遭起底是「黑廟」　還涉違建+逃漏稅

即／國2翻車「傷者躺內車道」！平口高衩辣妹急揮手

疑鋰電池起火釀禍！土城民宅惡火奪3命

獨／三峽28歲警墜鳶山公園5m深山凹　尋獲已死亡

即／抗議殺妻兒奪3命判免死　男割腹血濺台中高分院

雪隧龜速車　時速48公里遭國道警開單　

更多熱門

相關新聞

拜會賴清德　博明：有信心台灣能嚇阻周邊國家侵略

拜會賴清德　博明：有信心台灣能嚇阻周邊國家侵略

總統賴清德13日上午接見美國前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）訪團，他強調，新政府會積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國以及理念相近國家密切合作；也期盼台美早日解決雙重課稅問題，並加速「台美21世紀貿易倡議」下一階段談判。博明則說，嚇阻的成本遠比戰爭低，相信賴總統也明白「實力帶來和平」的道理，此一原則讓各界對台灣能有效嚇阻周邊國家侵略充滿信心。

潘孟安：賴清德會尊重覆議案表決結果　「期待朝野有效對話」

潘孟安：賴清德會尊重覆議案表決結果　「期待朝野有效對話」

「台灣LV」變身芒果寶盒夏季限定預購

「台灣LV」變身芒果寶盒夏季限定預購

蔡宗豪踢爆台南橄欖球場驗收不實質疑工程變相綁標

蔡宗豪踢爆台南橄欖球場驗收不實質疑工程變相綁標

「對內開天眼對外不長眼」　羅智強轟賴政府

「對內開天眼對外不長眼」　羅智強轟賴政府

關鍵字：

假律師詐欺律師法立委助理賴清德蕭美琴黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

溪頭園區老翁上完廁所失蹤！今尋獲遺體

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面