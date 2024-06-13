自稱「賴清德、蕭美琴」立委助理　假律師行騙5年遭約談

▲假律師自稱當過賴清德、蕭美琴在任立委時的助理，幫民眾撰寫書狀詐欺取財。（資料照／路透）

記者劉昌松／台北報導

林姓女子涉嫌從2019年起，假借擔任過總統賴清德、副總統蕭美琴立委時期的助理，有民眾誤以為林女具有法律專業，遇到官司就委託林女幫忙處理訴訟業務，後來因為林女從未出庭，案子進行不順，林女才被發現根本不具有律師資格，台北地檢署13日指揮調查局展開偵辦，依違反《律師法》等罪嫌約談林女到案。

據指出，林女雖然是法律系畢業，但始終沒有通過律師特考，早在2013年間，林女就曾以立委助理的身分，在「0972反監聽受害者聯盟」記者會上，針對當時特偵組疑似監聽國會電話事件，發言批判特偵組違法監聽，估計全院有近千人的權益及隱私受損。

由於林女時常與國會助理打交道，還對外自稱當過時任立委的賴清德、蕭美琴、黃偉哲等人助理、法律顧問，有民眾因此把自己的官司問題交給林女，林女明知自己沒有律師資格，卻涉嫌幫忙撰寫書狀，但從來沒有幫當事人出庭答辯。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺指揮調查局台北市調處偵辦，懷疑林女涉嫌自2019年到2024年間，詐騙近10位民眾，不法獲利數十萬元，依《刑法》詐欺取財、《律師法》無律師證書辦理訴訟等罪嫌，搜索林女住處等2個地點，並將林女約談到案。