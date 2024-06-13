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台南芒果外銷新加坡首櫃封裝　黃偉哲：期許外銷業績長紅

▲台南市高品質芒果，近日將銷往新加坡唐吉訶德約15家分店，及新加坡網購通路販售，市長黃偉哲特別親臨現場視察芒果外銷新加坡的準備過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市高品質芒果，近日將銷往新加坡唐吉訶德約15家分店，及新加坡網購通路販售，市長黃偉哲特別親臨現場視察芒果外銷新加坡的準備過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

芒果季節已來臨，台南市高品質芒果，近日將銷往新加坡唐吉訶德約15家分店，及新加坡網購通路販售，總共700多箱約4公噸的台南愛文芒果，於13日封裝進櫃，市長黃偉哲特別親臨現場視察芒果外銷新加坡的準備過程，同時感謝農民及農產運銷單位的支持，讓台南芒果的外銷業績長紅。

▲台南市高品質芒果，近日將銷往新加坡唐吉訶德約15家分店，及新加坡網購通路販售，市長黃偉哲特別親臨現場視察芒果外銷新加坡的準備過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這是今年第一櫃要銷往新加坡的芒果，由於新加坡是一個水果消費大宗的地方，對於優質水果的反應非常好，市府特別卯足勁加強品質管控，讓台南優質的芒果前進新加坡，接下來也會安排再次前往新加坡推銷芒果，希望讓台南芒果的外銷往前更邁一大步。

▲台南市高品質芒果，近日將銷往新加坡唐吉訶德約15家分店，及新加坡網購通路販售，市長黃偉哲特別親臨現場視察芒果外銷新加坡的準備過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，新加坡的國民所得是世界前五名，其對優質水果的需求勢必更多，新加坡位處東南亞，是水果銷售必爭之地，台南的水果先是鳳梨打進新加坡市場，接著芒果也前進新加坡，市府會持續努力，透過當地民眾對台南農產品的認同，為台南農產品在國際上樹立良好形象。

▲台南市高品質芒果，近日將銷往新加坡唐吉訶德約15家分店，及新加坡網購通路販售，市長黃偉哲特別親臨現場視察芒果外銷新加坡的準備過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局說明，今年預估台南市芒果收穫面積6,864公頃，總產量61,900公噸，種植面積約占全台50.3％。台南的芒果以其優良品質和獨特風味享譽國內外，每年6月至7月為台灣芒果季，主要產區包括楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地。

台南的西施芒果、金煌芒果去年成功上架新加坡高端超市冷藏公司（Cold Storage）連鎖超市，今年繼續積極推動芒果外銷新加坡，新加坡作為全球貨運樞紐且人均所得高，是台南在東南亞的重要農產行銷基地。

▲台南市高品質芒果，近日將銷往新加坡唐吉訶德約15家分店，及新加坡網購通路販售，市長黃偉哲特別親臨現場視察芒果外銷新加坡的準備過程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次芒果外銷新加坡，是台南市推動農產品國際化的一部分，台南憑藉得天獨厚的地理環境和農民的努力，成功培育出多種優質農特產品，期盼此次芒果外銷新加坡，將進一步提升台南農產品在國際市場的競爭力和知名度。

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