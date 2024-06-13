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蔡宗豪踢爆台南橄欖球場驗收不實質疑工程變相綁標　黃偉哲同意徹查

▲台南市議員蔡宗豪質詢橄球球場工程弊案，質疑驗收不實及減項決標再追加預算，黃偉哲市長表示，將要徹查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪質詢橄球球場工程弊案，質疑驗收不實及減項決標再追加預算。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南橄欖球場工程問題重重！市議員蔡宗豪13日質詢揭發橄球球場工程弊案，他拿出工程細目表和整修歷程質問市府官員，驗收3天後球場卻發現非常多石頭，為何會出現驗收不實狀況？

蔡宗豪說，更讓外界質疑，明明是4千萬元的標案，卻流標3次，最後以3100萬元減項決標，然後再用二備金追加900萬元，這是『變相綁標』嗎？黃偉哲市長表示，這是他覺得很痛的地方，需要徹查！

蔡宗豪指出，台南市之前為了迎接全運會，進行橄欖球場和足球場整修，當時李中岑議員在10月9日工程驗收完畢後3天，10月12日現勘卻發現球場出現很多石頭，他是民教委會召集人持續追查下去，果然發現疑點重重，為何花費數千萬元的橄欖球場，工程品質會這麼差？

▲台南市議員蔡宗豪質詢橄球球場工程弊案，質疑驗收不實及減項決標再追加預算，黃偉哲市長表示，將要徹查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪說，驗收不實已是不爭事實，回溯這整起工程他發現從2022年7月29日起到9月26日，因無廠商投標或是投標廠商未達3家，而3度流標，一直到同年10月11日減項招標才以3100萬元決標，沒想到，到了年底，居然又用第二預備金追加900萬元的預算。

蔡宗豪質疑說，這是否是變相綁標？如果一開始就設定在四千萬元的標案，很多廠商看到合理價格都會來競標，市府卻以3千多萬決標再以二備金追加9百萬手法，讓廠商不願低價競標，流標3次，體育局已主動將全案移送政風處，2個多月了，政風處卻查不出問題，政風處真的成了把風處嗎？

蔡宗豪接著關心幼教師低薪高壓問題，他說，以前公私立幼兒園比例3比7，現在變4比6，台南市公共化幼兒園，國立有3間，市立學校附設有192間，市立專設14班，非營利幼兒園及職場教保中心21家，準公共幼兒園199間，進入公共化幼兒園就讀的小朋友有10150為，到準公共幼兒園上學的小朋友則有23367位。

▲台南市議員蔡宗豪質詢橄球球場工程弊案，質疑驗收不實及減項決標再追加預算，黃偉哲市長表示，將要徹查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪表示，幼教業嚴重缺工，低薪高壓沒人要去，家長反映有私校傳出借牌聘用不合格教師，幼教缺工問題必須儘快找出因應之道，目前，政府召募103位公幼教師，對很多想進入公托的老師是個好消息，但站在老師角度，到底要不要事先提出離職成了她們的困擾，因為從公托面試通過到入職僅給予兩週的準備時間，但若面試教師，工作滿1年以上，需20天前提出離職，若滿3年以上，必須要提前1個月申請離職，他建議將準備期間拉長或者提早發布面試通知，給教職員有充沛時間為入職做準備，以保障老師工作權。

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