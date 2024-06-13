大學申請入學今放榜　上午9點開放網路查詢

▲申請入學分發結果今天公布，各大學缺額將成各界關注焦點。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年「大學申請入學招生」在今（13日）上午9時，在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，不另寄書面通知。今年大學申請入學管道共有66校參與招生，提供5萬1499個名額（含外加），僅4萬5176人可登記就讀志願序，各校缺額人數多寡將再引發各界關注。

根據大學甄選入學委員會統計資料，113學年大學申請入學管道有66校參與招生，提供5萬1499個招生名額（含外加），7萬8187人參加，每人可報名6校系，但僅有4萬5176人可登記就讀志願序各大學校系已於日前公告錄取（含正、備取生）結果。

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根據甄選委員會彙整各校申請入學錄取結果後，共4萬5176人符合登記資格，符合登記資格的考生在6月6日至7日完成登記就讀志願序後，將接受統一分發，今天上午9時起公告，考生可透過甄選委員會網站查詢。

甄選會表示，錄取生如同時錄取多個校系，將依登記就讀志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序於正取校系前，當尚有缺額時，即進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，則一併增額分發。

統一分發結果公告後，錄取生如有疑義，甄選會指出，可在6月14日中午12時前以網路申請複查，並繳交作業費新台幣100元，申請複查以1次為限，複查結果於6月16日上午9時起在甄選會網站開放查詢，複查後結果如有異動，甄選會將以專函通知考生及大學。