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人力缺口將達40萬！學者提2對策：擴大招收外籍生

▲▼元智大學宣布，113年配合教育部政策全面加薪。（圖／元智大學提供）

▲學者建議擴大招收外籍生，解決台灣生源不足問題，也可解決產業人才需求。（圖／元智大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣受少子化影響，不僅生源不足，更衝擊國內產業，學者示警，未來將雪上加霜，建議政府應吸引更多外籍生來台。教育部表示，為協助大專校院因應少子化趨勢衝擊招生，以及畢業生減少衝擊國內高科技產業人力需求，已推動擴大招收僑外生來台就學，112學年境外生約11.6萬人，學位生約6.7萬人，而境外學位生占全部境外生的比例，也從108學年49.57%，112學年上升至58%。

受到少子化影響，112學年全國學生404萬人再創史低，其中又以大專生減少4.5萬人最多。而111學年大專校院畢業生剩下27.5萬人，更比前一年減少9千人，對於需才孔亟的台灣產業形成嚴重衝擊。

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中正大學副校長詹盛如指出，根據國發會統計，目前台灣勞動力缺口超過20萬人，到2030年推估缺口達40萬人，勞動力缺口主因來自台灣的少子化，尤其台灣要發展高科技產業，目前AI、半導體、資訊等領域人才已經不足，未來將會雪上加霜，建議政府應朝兩個方向努力，首先是吸引更多外籍生來台，其次則是引進外籍藍領與白領人才。

對此，教育部指出，為協助大專校院因應少子化趨勢衝擊招生，以及國內高科技產業人力需求，已經推動擴大招收僑外生來台就學，並整備教學環境，貼近產業實況以培育優質人才，包括從106年起配合新南向政策推動「新南向產學合作國際專班」等，解決產業缺工並培育符應產業需求，同時從106年至110年透過前瞻特別預算投入80億元，推動「優化技職校院實作環境計畫」，包括協助技專校院依「5+2」產業發展方向，透過採購教學設備開設新興跨領域實務課程。

為了培育企業所需人才，教育部指出，109年起調整產業學院計畫，對焦光電半導體、資通訊等重點產業領域；110學年度起與經濟部、勞動部擴大推動「產學攜手合作計畫2.0」，結合技高、技專及產業界，共同培育4至7年的技術人才，實施彈性學制與課程；111年起再透過「重點產業系所招生」及「國際專修部」提供招生彈性及輔導措施，111年至114年投入24億元經費，協助大專校院設置20座「區域產業人才及技術培育基地」。

▲▼台大2022秋季國際學生迎新活動在915圓滿完成，今年共有約1500名國際新生，包含最大宗的馬來西亞、印尼及學位生，還有為數眾多的歐洲交換生。（圖／台大提供）

▲學者呼籲政府擴大招收外籍生。圖為台大國際學生迎新活動。（圖／台大提供）

教育部表示，從113年起更推動「促進國際生來台暨留台計畫」，並根據上述計畫基礎與成果，在「共組聯盟並設立海外基地」、「推動新型態產學專班」和「國際生就業輔導專業化」三個面向，進一步促進國際生來台留台。

教育部強調，根據教育部統計處資料，112學年境外生人數為11萬6038人，學位生為6萬7299人。境外學位生占總境外生比例，已經從108學年49.57%，到112學年上升至58%。我國大專校院境外學生人數持續穩定成長，顯示我國招收境外學生政策已具成果。

至於留住人才部分，教育部指出，勞動部從2014年7月起，新增「僑外生留台工作評點新制」，不再單以聘僱薪資作為資格要求，包括學歷、聘僱薪資等8項目進行評點：另還有外國專業人才延攬及僱用法規定，均有助於留住我國產業發展所需領域之外籍專業/技術人才。

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