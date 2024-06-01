提供暑期工讀機會　台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

▲台南市政府2024年「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動，1日上午9時至11時30分在善化區文康育樂中心登場，提供100個職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持台南市長黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，勞工局致力協助青年職涯發展，持續推動公部門暑期工讀計畫，市府2024年「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動，1日上午9時至11時30分在善化區文康育樂中心登場，提供100個職缺。

本次活動採取現場報名公開甄試，其中最熱門的是台南市立圖書館公園總館「台南研究資料館－圖書館業務體驗」，計有57人報名競爭4個名額；錄取名單1日公布在台南市勞工局職訓就服中心網站最新消息(https://job.tainan.gov.tw/)。

勞工局長王鑫基表示，每逢暑假將至，詢問暑期工讀計畫的電話就會絡繹不絕，顯示勞工局所辦理的公部門暑期專案工讀計畫深獲市民認同與肯定，本次暑期工讀職缺涵蓋工務局、文化局、勞工局、衛生局、水利局、原住民族事務委員會、仁德區公所、南區區公所、七股區公所、西港區公所、六甲區公所、新營區公所、鹽水區公所、東山區公所、柳營區公所、歸仁區衛生所、關廟區衛生所等18個機關單位，計有28支專案計畫參與招募。

今日一早許多青年學子前來善化區文康育樂中心參加面試，學生們積極展現自己的能力和專長，許多同學更是攜帶作品到場，希望讓面試委員留下深刻印象，增加錄取機會。參與甄試的李同學表示，對暑期工讀招募活動印象深刻，除能提前感受投遞履歷及面試的經驗，為未來求職做準備，更期待能順利錄取，透過實際參與公務機關的運作，了解政府部門的工作日常，還能在暑假期間賺取學費，對於未來想從事公職的學生來說，是一次難得的體驗機會。

藉由公部門暑期工讀計畫實踐「做中學，學中做」的理念，不僅協助青年學子提前體驗職場，更能培養未來就業時的態度與職能；為強化青年朋友的工作職能，勞工局在工讀期間辦理職災預防、簡報技巧、口語表達、職涯規劃等課程，並透過成果發表的實務演練，增進學生就業相關觀念及自我行銷技巧。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示，2024年參與公部門暑期工讀計畫學生將透過活動設計、閱讀推廣、社區營造、在地行銷、影片拍攝、法令宣導等專案執行，促進市民朋友更進一步了解市府相關政策、計畫措施等，也希望透過青年學生的專長及創意為政府政策、服務注入新意，更能透過返鄉工讀深入認識家鄉文化，增強對地方的認同感，日後畢業能留在家鄉就業。

勞工局職訓就服中心預告暑假期間除辦理公部門暑期工讀計畫之外，也會辦理二梯次三天兩夜「青少年職涯規劃研習營」，以營隊方式帶領青年學生瞭解自我及進行職涯探索，為未來進入就業市場預作準備，活動全程免費，相關資訊可洽詢06-6330820。