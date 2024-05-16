高中職完全免試「8030人上榜」　教育部建議：還是要參加會考

▲高中職完全免試入學今天放榜，共錄取8030人。教育部建議錄取者仍應參加國中教育會考。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

113學年度高中職完全免試入學今（16日）放榜，今年總計132所公私立學校參與，8744名學生報名，共錄取8030人，總錄取率為91.83%。教育部提醒錄取學生，報到前可利用學校網站招生宣導專區查詢，並在6月17日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益，也建議錄取考生仍應參加國中教育會考，藉此確知學力狀況。

113學年度辦理學習區完全免試入學高級中等學校，單點型學校有63校，區域型計有基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、臺南四區、高市六區、屏東區、臺東區、花蓮區、連江區及澎湖區等11區域69校，總計132所公、私立學校參與，其入學方式包含單一學校單一科別志願及單一學校多群多科志願。

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教育部表示，為實現十二年國教「全面免試，就近入學」目標，113學年度擴大辦理學習區完全免試入學，在過去辦理學校基礎下，邀請多所私立學校以單點方式辦理完全免試入學。後續將視113學年度各單點及區域學校辦理情形，逐步擴大辦理學習區完全免試入學，並穩健政策目標。

教育部說明，若本入學管道登記報名人數未達招生人數時，則是全部錄取，若報名人數大於各校核定招收完全免試入學人數，則參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取；若比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5%為原則。若有招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。

儘管學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，但教育部提醒考生，會採用條件式發放入學獎學金制度，故完全免試入學學生，仍應參加國中教育會考，透過國中教育會考的學力檢定機制，確知學力狀況。期望藉由學習區完全免試入學方式，減輕國中畢業生升學壓力，同時深化區域內高中及國中的縱向課程連結，結合所在社區資源強化辦學特色及績效，引導國中生就近入學。