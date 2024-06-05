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大學申請入學明起填志願序　4.5萬人有登記資格

▲113年大學學測第一天，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大學申請入學明起填志願序，4.5萬人有登記資格。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年大學申請入學各校系錄取結果日前公告，約4.5萬名錄取生（含正、備取）有登記資格。大學甄選入學委員會提醒考生，從明（6日）起一連兩天上網登記志願序，接受統一分發，未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

根據甄選會統計資料，113學年大學申請入學管道共66校參與招生，提供5萬1499個招生名額（含外加），7萬8187人參加，每人可報名6校系，各大學校系已於日前公告錄取結果。

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甄選會表示，經過各大學錄取的考生（含正、備取生），應在明、後兩天（6日至7日）、每天上午9時至晚間9時，到甄選委員會網站登記就讀志願序，接受統一分發，統一分發結果預定6月13日上午9時起公告。

根據甄選委員會彙整各校申請入學錄取結果後，共4萬5176人符合登記資格。錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」，以及網頁上的驗證號碼登入系統。

甄選會提醒錄取生，無論僅錄取單一校系或多個校系，都需要再規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。而「申請入學」錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

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