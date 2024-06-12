北捷OL被逼讓座「崩潰撞破頭」！假正義伯狂說教…遭警打臉畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

台北捷運復興崗站昨(11)日一名林姓女子因上班12小時後疲累，坐在博愛座休息，卻因拒絕婦人要求讓位，與另名說教的阿伯爆發肢體衝突，事後林女雖同意道歉，但也因情緒崩潰自撞捷運站柱子，導致滿臉是血。對此，自認仗義執言李男表示，他是因「看不下去」才要求林女讓座，不過此說法也遭警方當場打臉。

根據民眾在Threads的發文，婦人一進入捷運車廂就要求坐在博愛座的林女讓座，林女雖告知因工作12小時疲勞需要休息，但婦人仍堅持以年紀為由要求讓座。一旁李男見狀也加入「逼位」行列，上前要求林女讓座，並用手指著林女的鼻子辱罵，導致林女情緒崩潰，與對方發生肢體衝突。

▲北捷博愛座逼女子讓座，男子稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）

另名乘客也在Threads發文，表示下車後見到雙方與警方、站務員在一旁，李男不斷指責林女。林女被要求道歉後，突然走到柱子前大力撞3下，整個額頭跟柱子都是血，畫面相當駭人。

對此，李男向警方表示，「這個女孩子坐博愛座，請她讓座，她死都不肯讓座，我看不下去，我就過去跟她講，欸妳應該要讓座」，不斷強調「她應該要讓座欸」，認為自己是仗義執言。不過，警方聽聞後也當場打臉，「博愛座是給需要的人」。

▲OL崩潰撞柱滿臉血送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，此案發生於11日深夜10時20分於台北捷運復興崗站，一名林姓女子坐於博愛座上，一位老婆婆欲請林女讓座，林女不肯，後一名李姓男子自稱「看不下去」要求林女讓座，林女突然攻擊李男手臂及額頭，雙方遂於復興崗站下車。

經復興崗站長及保全前往協調，李男表示，只要林女道歉便不追究，但林女道歉後，突然衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長趕緊通知救護車及警方前往協助。警方到場後告知雙方當事人相關權益，均表示暫不提告。