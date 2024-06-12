北捷衝突現場曝！阿伯「指著OL的鼻子」：懂不懂博愛座

記者張鈜閔／綜合報導

台北捷運復興崗站11日晚間發生一起「博愛座糾紛」！一名林姓女子因上班12小時很累，需要座位休息一下，不料一名婦人卻要求其讓座，另名阿伯見狀也上前要求林女讓座，最後雙方爆發肢體衝突，林女情緒崩潰衝撞捷運站柱子，頓時血流滿面。

影片被PO上Threads引發熱烈討論，影片中OL坐在位子上，而旁邊已經吵翻，一位阿伯朝向著女子的方向怒吼「博愛座！懂不懂什麼是博愛座？」不過坐在旁邊的另一位乘客幫女生說話「我也差不多70歲...」，吵架阿伯聲音仍然相當大聲「博愛座！先生！博愛座！」旁邊一位老婦也跟著罵「妳這麼年輕，人家跟妳講！妳還不站起來？」現場一片混亂。

原PO表示，老婦人和老人一搭一唱，並用「手指一直指著女生的鼻子逼讓位」，最後女生受不了「兩個扭打在一起」，她嘆說「博愛座真的不是給你們這些倚老賣老的老人使用的，是給每一個『有需要的人』」。

影片下方討論留言相當熱烈，原PO也再度澄清，其實當下旁邊的人都有試著協助制止，但雙方「情緒上來時，很難控制」，也有網友表示他剛好在這班車上，聽到「隔壁車廂大小聲」，還有乘客跑過來說「隔壁為了博愛座讓座大打出手...」。

▲女在捷運上遭2長輩一搭一唱教訓，情緒失控。（圖／翻攝記者爆料網）

根據警方調查，此案發生於11日深夜10時20分於台北捷運復興崗站，林姓女子坐於博愛座上，一位老婦欲請林女讓座，林女不肯，後一名李姓男子自稱「看不下去」要求林女讓座，林女突然攻擊李男手臂及額頭，雙方遂於復興崗站下車。

經復興崗站長及保全前往協調，李男表示，只要林女道歉便不追究，但林女道歉後，突然衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長趕緊通知救護車及警方前往協助。警方到場後告知雙方當事人相關權益，均表示暫不提告。

而李男向警方表示，「這個女孩子坐博愛座，請她讓座，她死都不肯讓座，我看不下去，我就過去跟她講，欸妳應該要讓座」，不斷強調「她應該要讓座欸」，認為自己是仗義執言。

▲逼女子讓座，阿伯稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）