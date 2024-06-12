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社會 社會焦點 保障人權

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

年長男子阿志（化名）2022年9月間搭乘台鐵時，因為想與另一名坐在博愛座上的乘客換座位，被拒絕之後，竟當場痛罵對方「你不是人」、「你年輕人坐在這裡，你不應該坐這裡，你說你應該就是豬狗不如」，結果反而害自己吃上官司。雖然阿志強調自己的言論都是基於「假設」，事後也有向該名乘客鞠躬道歉3次，但桃園地院法官日前審理之後，仍依公然侮辱罪判處他罰金6000元，得易服勞役6日。

▲▼台鐵EMU500型優化區間車。（圖／記者賴文萱攝）

▲阿志希望與另一名乘客交換座位，被拒絕之後，雙方發生言語爭執。（資料照／記者賴文萱攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿志2022年9月間搭乘台鐵區間車時，因為頭暈想要坐在靠牆的座位，希望與同樣坐在博愛座上的乘客交換座位，卻遭到拒絕，雙方起爭執之後，他一時氣憤當場指責對方「你不是人」、「你年輕人坐在這裡，你不應該坐這裡，你說你應該就是豬狗不如」。

乘客不甘受辱，憤而決定提告。阿志強調，他說的話都是假設性用語，本意是指如果該名乘客不把博愛座留給老年人，去坐一般座位，就是豬狗不如，況且事後他有向對方鞠躬道歉3次，希望法官能傳喚當時負責處理此案的警員出庭作證。

不過，桃園法官檢視證據錄音檔，發現阿志在被拒絕交換座位之後，確實曾對乘客說出上述話語，而按照社會通念，「你不是人」、「你說你應該就是豬狗不如」等話，有失去人性、沒資格當人、道德低下之意，自然屬於貶低他人的侮辱性用語。

法官接著表示，乘客並非主動挑起紛爭的人，使用博愛座也沒有過錯，況且阿志當時已有博愛座可以使用，卻僅僅因為乘客拒絕交換座位，他就在車廂內以言語指責，此舉顯然無法促進公共利益，也對該名乘客的社會名譽產生一定的負面評價，縱使事後道歉，也無從免除他涉犯公然侮辱罪的責任，最終依公然侮辱罪判處他罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。

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