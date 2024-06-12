　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明後天南部「午後雷陣雨最強」　大台北變火爐再飆36度

▲▼天氣配圖 高溫天氣 炎熱 豔陽 遮陽 防曬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大台北、花東縱谷因西南風沉降影響，可能出現36度高溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，中央氣象署指出，到周日前都是受西南風影響，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，明後天降雨強度較大，南部可能有局部大雨，大台北、花東縱谷因西南風沉降影響，可能出現36度，高溫比中南部34度還明顯。

氣象署預報員陳姵安說，到周日之前都是受西南風影響，不定時有水氣從海面移入苗栗以南地區，會有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區留意午後局部短暫雷陣雨，周四、周五降雨強度較大，南部跟午後各地山區有局部大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她還說，下周一風向逐漸轉為偏南風，風力減弱，各地多雲到晴，留意午後各地有局部短暫雷陣雨。今天下午開始鋒面接近台灣北部海面，馬祖地區在鋒面前緣地方，容易有較大雨勢發生，持續到明天。

▲▼未來天氣變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

陳姵安表示，下周三開始太平洋高壓增強，各地多雲到晴，留意午後短暫雷陣雨 。預計周日前東南部可能有焚風發生，風力比較強，周六金門、馬祖地區有低雲或霧，影響能見度。

溫度方面，陳姵安指出，普遍32至36度，但大台北、花東縱谷受到西南風沉降影響，可能有36度高溫發生，氣象署明天針對大台北和花東地區發布高溫警示，高溫會比中南部還要明顯。

此外，陳姵安表示，目前模式預報在菲律賓呂宋島海面有低氣壓環境，但還沒到颱風標準，仍要持續觀察。

ET快訊
玩真的！男赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」　牽出來合照...笑到僵掉
《壞媽媽》羅美蘭現蹤台灣！　吃麵線、小籠包被拍
台中暴怒婦突甩女大生7巴掌
快訊／台鐵宣布懲處潮州副站長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵開會懲處申誡2次

隔壁情侶「每天凌晨都愛愛」　洗手台噁黏稠！他連假回家崩潰了

明後天南部「午後雷陣雨最強」　大台北變火爐再飆36度

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

超商買便當要自己微波！他氣炸「面子擺哪」：我上市公司CEO

卡通中文配音喜歡哪部？大票點名1部「超越日配」：真的很神

武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

醒吾科大生抗議「女舍只留300床給舊生」　校方改規定：會滿足需求

社區保全「拒幫兒買飯」　主委妻怒：讓你沒工作！半小時急刪文

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵開會懲處申誡2次

隔壁情侶「每天凌晨都愛愛」　洗手台噁黏稠！他連假回家崩潰了

明後天南部「午後雷陣雨最強」　大台北變火爐再飆36度

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

超商買便當要自己微波！他氣炸「面子擺哪」：我上市公司CEO

卡通中文配音喜歡哪部？大票點名1部「超越日配」：真的很神

武玄壇擅把「媽祖嫁關公」遭炎上！星座專家3點怒批：非常天殘

醒吾科大生抗議「女舍只留300床給舊生」　校方改規定：會滿足需求

社區保全「拒幫兒買飯」　主委妻怒：讓你沒工作！半小時急刪文

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

桃園遊藝場暗藏賭博機台　警持搜索票查獲逾百萬賭資、95機台等證物

屋主PO出租文9000水電網路全包　網友看照片氣炸：當我們不是人

罹直腸癌人變多！　醫3點示警「別以為肛門出血都痔瘡」

行政院擬修消防法增職安專章　明定優先編列裝備預算

女高中生「狂睡30個小時」！家人叫不醒嚇壞

SBL假球案上演失憶戲碼！周暐宸當庭翻供「筆錄緊張說錯」法官驚呆

24歲女偶像控王思聰「拒探望女兒」　被疑想要名份回應：沒拿一分錢

16蹲還不夠！　男歌手挑戰「1日160蹲當場倒地」超慘後果曝光

瞄準電動車市場！中鋼成功開發馬達用鋼　年訂單上看4500公噸

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵開會懲處申誡2次

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

台中街頭「2米巨蛇」超商旁亂竄　民眾嚇壞急求救

婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台人踩雷

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光

更多熱門

相關新聞

熱到發黑！河北「乾旱預警」氣溫逼近43度

熱到發黑！河北「乾旱預警」氣溫逼近43度

中國氣象局與農業農村部11日聯合發布，農業高溫乾旱風險黃色預警，高溫紅色預警，預計11日至14日，華北、黃淮有持續性高溫天氣，部分地區最高氣溫可達42℃，高溫將加速土壤失墒，幼苗受乾旱災害的風險較高，易導致缺苗斷壟。

雨彈連炸南部4天　大台北飆36度

雨彈連炸南部4天　大台北飆36度

大陸北方高溫攝氏43度　多地突破6月高溫紀錄

大陸北方高溫攝氏43度　多地突破6月高溫紀錄

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

台北悶熱飆36度　午後熱對流旺盛專家曝「降雨熱區」

台北悶熱飆36度　午後熱對流旺盛專家曝「降雨熱區」

關鍵字：

氣象署高溫降雨西南風台北

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

蔡尚樺火大回應！

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面