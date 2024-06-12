明後天南部「午後雷陣雨最強」　大台北變火爐再飆36度

▲大台北、花東縱谷因西南風沉降影響，可能出現36度高溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，中央氣象署指出，到周日前都是受西南風影響，苗栗以南不定時有短暫陣雨或雷雨，明後天降雨強度較大，南部可能有局部大雨，大台北、花東縱谷因西南風沉降影響，可能出現36度，高溫比中南部34度還明顯。

氣象署預報員陳姵安說，到周日之前都是受西南風影響，不定時有水氣從海面移入苗栗以南地區，會有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區留意午後局部短暫雷陣雨，周四、周五降雨強度較大，南部跟午後各地山區有局部大雨。

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她還說，下周一風向逐漸轉為偏南風，風力減弱，各地多雲到晴，留意午後各地有局部短暫雷陣雨。今天下午開始鋒面接近台灣北部海面，馬祖地區在鋒面前緣地方，容易有較大雨勢發生，持續到明天。

▲未來天氣變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

陳姵安表示，下周三開始太平洋高壓增強，各地多雲到晴，留意午後短暫雷陣雨 。預計周日前東南部可能有焚風發生，風力比較強，周六金門、馬祖地區有低雲或霧，影響能見度。

溫度方面，陳姵安指出，普遍32至36度，但大台北、花東縱谷受到西南風沉降影響，可能有36度高溫發生，氣象署明天針對大台北和花東地區發布高溫警示，高溫會比中南部還要明顯。

此外，陳姵安表示，目前模式預報在菲律賓呂宋島海面有低氣壓環境，但還沒到颱風標準，仍要持續觀察。