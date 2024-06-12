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賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

▲▼和牛EMPEROR。（圖／記者游瓊華攝）

▲「和牛EMPEROR」店內囤放大量過期和牛遭勒令停業並開罰，但店家不服裁罰提訴願，當初檢舉的吹哨者恐年底才能領到錢。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中日前接連爆出「和牛EMPEROR」和「御帝和牛」等2家高檔和牛餐廳疑使用過期肉，遭衛生局勒令停業，並分別開罰144萬元及192萬元。由於兩家都由吹哨者檢舉，並提供證據才爆出，因此依法可領到50%獎金，不過，兩家業者都採分期方式繳納罰款，且「和牛EMPEROR」不服提出訴願，吹哨者恐得等到年底甚至更久，才能領到檢舉獎金。

台中頂級燒肉名店和牛EMPEROR在4月份被爆出，店內存放大量過期食品，遭離職員工檢舉，台中市衛生局懷疑不少過期和牛恐被消費者吃下肚，勒令業者停業，還重罰144萬元。而店內12大項過期食品也被公布，當中赫見饕客最愛的橫膈膜，效期都已過3到5個月不等。

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此外，位於台中西區勤美商圈的頂級A5和牛燒肉店「御帝和牛燒肉」也被查出涉嫌囤放過期肉、竄改有效日期，遭檢警介入調查。食安處也依食安法違規囤放過期肉品部分，裁罰業者192萬元，並且勒令停業。

由於兩家都是吹哨者出面檢舉爆料，依照台中市食安獎勵規定，檢舉人可獲市府實收罰款的50％當作獎勵，檢舉獎金分別是72萬以及96萬，讓不少人羨慕不已。

不過，據《ETtoday新聞雲》掌握，兩家業者都採用分期付款方式繳納罰款，市府必須等到業者分期繳納後才會撥發獎金，且當中一家「和牛EMPEROR」不服裁罰，提出訴願，如此一來，時間恐拖更久，吹哨者要領到獎金，恐怕還得等等。

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