「和牛燒肉」全艙供應！長榮航空攜手老乾杯　7月北美航線推新菜

▲長榮航空攜手老乾杯集團，推出全新機上餐。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空今（5日）宣布與燒肉品牌「乾杯集團」合作，推出全新米其林星級機上餐點，將日本宮崎冠軍A5和牛燒肉飯、老乾杯招牌的雞釜飯，帶到雲端，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，添增空中美味。

長榮航空與老乾杯集團今舉辦機上餐點發表會，長榮航空總經理孫嘉明表示，「老乾杯」是全球首間獲得米其林星級殊榮的燒肉餐廳，此次合作雙方歷經近1年研發設計，全艙旅客都能享受到，之後計畫擴大到其他航線，視整體供應量的情形。

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▲長榮航空與老乾杯集團合作，將A5和牛燒肉飯、招牌的雞釜飯，帶上雲端。（圖／記者蔡亞樺攝）

孫嘉明說，機票票價調整跟市場供需有關，目前票價比起疫情前來的高，國人最喜愛的東北亞需求是最強，北美及歐洲訂位狀況都不錯。

乾杯集團董事長平出莊司說，此次與長榮航空合作，讓世界各地旅客享用和牛美味。機上有許多限制，肉質維持是最具挑戰，增加設備去克服，長榮航空也不斷要求、不妥協，一個一個解決，才研發出餐點，他有信心絕對是全世界最好吃。

▲長榮航空攜手老乾杯集團推出全新機上餐，豪華經濟艙供應和牛漢堡排飯。（圖／記者蔡亞樺攝）

皇璽桂冠艙提供老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排、招牌雞釜飯，豪華經濟艙推出和牛等級餐點「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」；經濟艙則推出「乾杯經典牛五花燒肉飯」。

長榮航空表示，7月1日至8月31日推出搭長榮享乾杯活動，活動期間搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，招待1份西班牙伊比利豬。

▲長榮航空與老乾杯集團合推全新機上餐，7月供應飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

此外，為吸引更多旅客，新加坡航空今年3月起推出全面升級的優選經濟艙機上餐飲及盥洗包，升級的麵包選擇包括早餐的可頌和午餐、晚餐與宵夜的大蒜麵包、盥洗包也採用環保材質製成。

台灣虎航3月31日夏季班表開始，則與知名品牌洪瑞珍推出全新機上餐，另因應近年來的韓流風潮，攜手釜山觀光公社合作推出「釜山辣炒墨魚蝦子飯」的特色美食，提供旅客更多元的機上餐選擇。

▲台灣虎航推新機上餐，包括洪瑞珍三明治、釜山辣炒墨魚蝦子飯。（圖／台灣虎航提供）