波音吹哨者身亡　警認定自戕結案！手寫遺書曝光「混蛋付出代價」

▲波音前員工、吹哨者巴內特（John Barnett）被發現陳屍車上，舉槍自戕身亡。（圖／翻攝X）

記者張寧倢／綜合外電報導

曾揭露美國飛機製造商波音公司（Boeing）生產流程有重大瑕疵的「吹哨人」、波音前品管部門經理巴內特（John Barnett）3月中彈陳屍車上，友人曾暗示他可能遭到報復殺害。不過，警方17日認定巴內特死於自戕並公布手寫遺書，內容寫到「他X的，波音」、「我祈禱混蛋付出代價」。

根據CBS與紐約郵報報導，62歲的巴內特3月9日上午在出庭作證有關波音安全問題前，被發現他坐在車輛前座死於槍傷。南卡羅來納州查爾斯頓郡（Charleston）驗屍官過去就曾公開初步調查結論，稱他「明顯」死於輕生，但警方應家屬與律師要求繼續調查。

如今，查爾斯頓郡警方在17日公布最終調查結果，認定巴內特是輕生死亡，並且宣布結案。彈道報告指出，子彈是「由受害者手中的槍械所發射的」，完整驗屍報告也確認巴內特死於自殺。

▲警方17日認定巴內特死於輕生，遺書內容也隨之曝光。（圖／翻攝自X）

調查人員在巴內特車輛的副駕駛座位上發現一本筆記本，上面只有驗出巴內特一個人的指紋，而且寫有「相當於遺書」的筆記。據公開的遺書內容，巴內特寫道，「我不能再這樣下去了！夠了！」、「他X的，波音（F**k Boeing）」。

巴內特接著寫道，「美國，要麼團結起來，要麼去死！我祈禱那個毀了我的生活的混蛋付出代價！我祈禱波音付出代價！讓我正臉朝下地埋葬，這樣波音和他們那些撒謊的高層才好來親吻我的屁股。」

此外，巴內特也寫給一段話他的家人和朋友，「我找到了我的目標，我很平靜。我很愛你們。」

I Call Bullshit…



The Boeing Whistleblower, John Barnett, Wrote a Suicide Note… before He “Supposedly” shot himself in the Head



Looks like a first grader wrote this shit…



What the note Says:

• I can’t do this any Longer!!! Enough!!

• F*ck Boeing!!!

• Family & Friends I… pic.twitter.com/qI5e1GYVfo — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) May 18, 2024

據報導，巴內特曾是一名品質管理工程師，他在2017年以壓力為由退休之前為波音工作了32年。他曾爆料，在他任職期間，他向上司提出了大量的安全投訴，但這些投訴都被忽視了，而且上司隨後對他進行報復，並將他換到一個大部分擔任行政角色的職務。

2019年，巴內特告訴BBC，波音為了趕著將其787夢幻客機從生產線上推出並投入服役，選擇偷工減料。後來他又在2021年提起訴訟，聲稱波音存在一系列安全問題。波音目前並未回應，但公司4月曾向CBS表示，他們已經進行審查並解決了巴內特在2017年退休前提出的品管問題。

查爾斯頓郡警方強調，他們非常清楚圍繞此案的敏感性和公眾利益，但警方調查嚴格遵循了事實和證據，未受猜測和外部壓力干擾。巴內特的家屬與律師也暫時沒有發表回應。

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