波音吹哨者身亡　警認定自戕結案！手寫遺書曝光「混蛋付出代價」

▲波音前員工、吹哨者巴內特(John Barnett)被發現陳屍車上,舉槍自戕身亡。(圖/翻攝X)

記者張寧倢/綜合外電報導

曾揭露美國飛機製造商波音公司(Boeing)生產流程有重大瑕疵的「吹哨人」、波音前品管部門經理巴內特(John Barnett)3月中彈陳屍車上,友人曾暗示他可能遭到報復殺害。不過,警方17日認定巴內特死於自戕並公布手寫遺書,內容寫到「他X的,波音」、「我祈禱混蛋付出代價」。

根據CBS與紐約郵報報導,62歲的巴內特3月9日上午在出庭作證有關波音安全問題前,被發現他坐在車輛前座死於槍傷。南卡羅來納州查爾斯頓郡(Charleston)驗屍官過去就曾公開初步調查結論,稱他「明顯」死於輕生,但警方應家屬與律師要求繼續調查。

如今,查爾斯頓郡警方在17日公布最終調查結果,認定巴內特是輕生死亡,並且宣布結案。彈道報告指出,子彈是「由受害者手中的槍械所發射的」,完整驗屍報告也確認巴內特死於自殺。

▲警方17日認定巴內特死於輕生,遺書內容也隨之曝光。(圖/翻攝自X)

調查人員在巴內特車輛的副駕駛座位上發現一本筆記本,上面只有驗出巴內特一個人的指紋,而且寫有「相當於遺書」的筆記。據公開的遺書內容,巴內特寫道,「我不能再這樣下去了!夠了!」、「他X的,波音(F**k Boeing)」。

巴內特接著寫道,「美國,要麼團結起來,要麼去死!我祈禱那個毀了我的生活的混蛋付出代價!我祈禱波音付出代價!讓我正臉朝下地埋葬,這樣波音和他們那些撒謊的高層才好來親吻我的屁股。」

此外,巴內特也寫給一段話他的家人和朋友,「我找到了我的目標,我很平靜。我很愛你們。」

