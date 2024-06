真主黨報復！以色列警報大響遭160枚火箭猛轟　鐵穹緊急攔截

▲以色列北部遭160枚火箭彈攻擊,緊急啟動防空系統攔截。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列軍方11日晚間朝黎巴嫩南部發動空襲,真主黨同日證實,這場空襲造成高階指揮官阿布杜拉(Taleb Abdallah)喪命。時隔數小時,以色列北部12日警報大響,總計遭遇大約160枚火箭彈攻擊,防空系統鐵穹緊急啟動攔截。

以色列時報報導,這是黎巴嫩真主黨在戰時期間發動的最大規模攻擊行動之一,超過100枚火箭彈是從黎巴嫩朝以色列北部發射,薩法德(Safed)、羅什皮納(Rosh Pina)、提比里亞(Tiberias)、加利利(Galilee)等城鎮警報大響。

網路上也在流傳以色列防空系統鐵穹(Iron Dome)攔截火箭的畫面。截至目前並未傳出人員傷亡消息,但已釀成多場火災。報導認為,這次針對以色列北部的大規模火箭襲擊,是真主黨針對高階指揮官命喪以色列空襲的回應。

以色列軍方起初宣稱有100多枚火箭彈來襲,但後來又說約有90枚火箭彈越過邊境襲向以色列,可能意味著部分火箭彈落在黎巴嫩境內,隔沒多久,以色列北部又遭遇第二波攻擊,約70枚火箭彈朝以色列北部莫蘭山(Mount Meron)地區發射。上述兩波攻擊總計大約160枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部。

