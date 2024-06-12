真主黨報復！以色列警報大響遭160枚火箭猛轟　鐵穹緊急攔截

▲以色列北部遭160枚火箭彈攻擊，緊急啟動防空系統攔截。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方11日晚間朝黎巴嫩南部發動空襲，真主黨同日證實，這場空襲造成高階指揮官阿布杜拉（Taleb Abdallah）喪命。時隔數小時，以色列北部12日警報大響，總計遭遇大約160枚火箭彈攻擊，防空系統鐵穹緊急啟動攔截。

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以色列時報報導，這是黎巴嫩真主黨在戰時期間發動的最大規模攻擊行動之一，超過100枚火箭彈是從黎巴嫩朝以色列北部發射，薩法德（Safed）、羅什皮納（Rosh Pina）、提比里亞（Tiberias）、加利利（Galilee）等城鎮警報大響。

網路上也在流傳以色列防空系統鐵穹（Iron Dome）攔截火箭的畫面。截至目前並未傳出人員傷亡消息，但已釀成多場火災。報導認為，這次針對以色列北部的大規模火箭襲擊，是真主黨針對高階指揮官命喪以色列空襲的回應。

以色列軍方起初宣稱有100多枚火箭彈來襲，但後來又說約有90枚火箭彈越過邊境襲向以色列，可能意味著部分火箭彈落在黎巴嫩境內，隔沒多久，以色列北部又遭遇第二波攻擊，約70枚火箭彈朝以色列北部莫蘭山（Mount Meron）地區發射。上述兩波攻擊總計大約160枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部。