聯合國安理會14票贊成、1票棄權　通過「美國版」加薩停火協議

▲聯合國安理會通過「美國版」加薩停火協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國安全理事會10日以14票贊成、1票棄權，表決通過美國總統拜登（Joe Biden）所提出的加薩走廊停火協議。決議稱以色列已接受協議；巴勒斯坦激進組織哈瑪斯也對此表示歡迎。

根據《路透社》報導，除了俄羅斯棄權外，聯合國安理會其餘14個成員國皆贊成這項由美國提出的加薩三階段停火協議的決議草案。決議中提到，以色列已接受這項停戰計畫；哈瑪斯（Hamas）也指出，他們樂於看到安理會的表決結果，將與調解人合作實施。

拜登上月底公布了以色列方面提議的加薩走廊3階段停火計畫，第1階段要求雙方休戰6週，並釋放被哈瑪斯挾持的部分人質；第2階段雙方就「無限期停止敵對行動」進行談判，釋放所有生還的人質；第3階段則著重於加薩的重建工作。

決議指出，若第1階段談判時間超過6周，就會持續停火，「只要談判繼續，停火就會繼續。」

以色列駐聯合國高級外交官納夫塔利（Reut Shapir Ben Naftaly）向聯合國表示，以色列在加薩的目標一直很明確，就是釋放所有人質、摧毀哈瑪斯的軍事和統治能力，確保將來加薩不會對以色列造成威脅，「阻止這場戰爭結束的正是哈瑪斯，這麼做的也只有哈瑪斯。」