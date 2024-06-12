哈瑪斯提出「停火協議」新時間表　以色列批：形同拒絕

▲以色列8日襲擊加薩中部的紐瑟拉特難民營（Nuseirat）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國安全理事會10日表決通過美國提出的加薩停火協議，知情人士透露，哈瑪斯（Hamas）針對停火協議向埃及、卡達提出了一個新的時間表。儘管哈瑪斯未公開拒絕協議，但以色列批評，此舉形同拒絕協議。

根據《路透社》報導，知情人士透露，哈瑪斯針對停火協議向埃及、卡達做出回應，提出了永久停火、以軍撤出加薩走廊的新時間表。知情人士未詳細說明內容，但哈瑪斯匿名官員表示，「我們重申了之前的立場，我相信沒有多大差距，現在球在以色列手上。」

以色列官方則批評，哈瑪斯的回應等同拒絕停火協議。匿名以色列官員11日表示，他們已從調解人那裡收到哈瑪斯的答覆，「哈瑪斯改變了所有主要、最有意義的參數，拒絕了美國總統拜登提出的釋放人質建議。」

拜登5月底提出了加薩走廊3階段停火計畫，並稱以色列已經同意，但實際上以色列官方從未公開表態。與此同時，以色列持續對加薩中部和南部發動襲擊，且重申在哈瑪斯被消滅之前，不會承諾結束在加薩的行動。

相反地，哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）11日表示，哈瑪斯願意接受聯合國安理會通過的停火協議決議草案，準備就細節進行談判，而確保以色列遵守決議須取決於華府。

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