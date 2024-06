以色列搶救人質！驚險闖屋「第一視角」影片曝　還扮巴勒斯坦難民

▲以色列官方釋出營救人質的第一視角影片。(圖/翻攝自X/@Israel,下同)

記這張寧倢/編譯

以色列近日在加薩走廊成功營救了多名人質。以色列警方精銳部隊公布一段拯救人質行動的第一人稱視角影片,畫面中武裝人員在激烈槍聲之中穿過樹林,並在一處房屋內找到表情驚恐的3名男子。據消息透露,以色列特種部隊還曾偽裝成巴勒斯坦難民,潛入人質被關押的建築物中。

根據紐約郵報報導,以色列在社群平台X上的官方帳號11日上傳一段由隨身錄影器拍攝的48秒畫面,宣稱「以色列國境警察特勤隊」(Yamam)的精銳小組在加薩營救了3名人質。影片中武裝人員穿越樹林,進入人質被關押的房屋,並在激烈交火與接連不斷的槍砲聲中引導人質撤離。

This is the moment the elite Yamam unit rescued former hostages Shlomi Ziv, Almog Meir Jan and Andrey Kozlov from captivity in Gaza.



Real life superheroes. pic.twitter.com/1fMGPu3xpz