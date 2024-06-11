以色列搶救人質！驚險闖屋「第一視角」影片曝　還扮巴勒斯坦難民

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以色列人質怎救的？驚險槍聲中「第一視角」影片曝　還扮巴勒斯坦難民

▲▼以色列官方釋出在加薩營救人質的現場第一視角影片。（圖／翻攝自X／@Israel）

▲以色列官方釋出營救人質的第一視角影片。（圖／翻攝自X／@Israel，下同）

記這張寧倢／編譯

以色列近日在加薩走廊成功營救了多名人質。以色列警方精銳部隊公布一段拯救人質行動的第一人稱視角影片，畫面中武裝人員在激烈槍聲之中穿過樹林，並在一處房屋內找到表情驚恐的3名男子。據消息透露，以色列特種部隊還曾偽裝成巴勒斯坦難民，潛入人質被關押的建築物中。

▲▼以色列官方釋出在加薩營救人質的現場第一視角影片。（圖／翻攝自X／@Israel）

根據紐約郵報報導，以色列在社群平台X上的官方帳號11日上傳一段由隨身錄影器拍攝的48秒畫面，宣稱「以色列國境警察特勤隊」（Yamam）的精銳小組在加薩營救了3名人質。影片中武裝人員穿越樹林，進入人質被關押的房屋，並在激烈交火與接連不斷的槍砲聲中引導人質撤離。

報導稱，這3名男性人質的身分確認為，21歲的梅爾（Almog Meir Jan）、27歲的科茲洛夫（Andri Kozlov）和41歲的齊夫（Shlomi Ziv）。以色列國防軍指控，人質被關押在加薩記者阿卜杜拉·阿爾賈馬爾（Abdallah Aljamal）的住家之中，阿卜杜拉曾經擔任哈瑪斯政權勞工部發言人，但他已在這次營救行動中喪命。

▲▼以色列官方釋出在加薩營救人質的現場第一視角影片。（圖／翻攝自X／@Israel）

▲三名年齡分別為21歲、27歲與41歲的男性人質獲救。

另據ABC報導，以色列安全部門的消息來源透露，特種部隊在行動中曾偽裝成想要尋找住所的巴勒斯坦難民，潛入人質所在地。此前，哈瑪斯方面曾指控，以色列為救人質，對加薩中部的紐瑟拉特難民營（Nuseirat）發動攻擊，造成274名巴勒斯坦人死亡，並誤殺了3名人質，其中一人是美國公民。

▲▼以色列官方釋出在加薩營救人質的現場第一視角影片。（圖／翻攝自X／@Israel）

消息人士稱，行動命令於當地時間8日上午11時下達，在此之前特種部隊早已在人質被關押的建築物附近待命，隨後，直升機於12時15分將人質和受傷的警察運送到以色列的謝巴醫療中心（Sheba Medical Center），12時45分所有直升機皆在以色列境內完成降落。

這場行動由Yamam小組、以色列國防軍、以色列國土安全部隊以及以色列國家安全局共同策劃參與，以色列軍方隨後將其稱為「阿農行動」（operation Arnon），以紀念一名在行動中犧牲的安全官員。

►►►以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

►►►人質父親亡！沒看到兒獲救返國　生前暴瘦20kg只想知道他安危

►►►哈瑪斯：以色列為救4人質「屠殺210人」　包含人質、平民

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