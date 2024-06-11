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才剛抓15聯合國、美組織雇員　葉門青年運動再逮「美以間諜小組」

▲▼青年運動,胡塞武裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲青年運動10日宣布逮捕一個「美國-以色列間諜小組」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）繼6日因不明原因扣押15名聯合國等機構的葉門雇員後，10日再宣布逮捕一個「美國-以色列間諜小組」，引發國際關注。

據路透社報導，「青年運動」情報部門負責人哈瓦尼（Abdel Hakim Al Khaiwani）表示，這些美國-以色列間諜小組的成員裡，包括了美國駐葉門大使館的前工作人員。

他進一步指出，「在過去的數十年裡，美以間諜小組在官方和非官方機構展開了有利於敵人的間諜與破壞活動，利用他們在美國大使館的職位進行破壞，即使在美國使館離開沙那（Sanaa）後，間諜小組仍在國際和聯合國組織的掩護下，實施他們的破壞計畫」。

截至目前為止，以色列政府官員與美國國務院尚未對「青年運動」的說法發表評論，而聯合國則拒絕發表置評。聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國正努力確保11名被拘留的工作人員獲釋。

報導稱，被「青年運動」扣押的11名聯合國員工分別來自5個不同的聯合國機構，或是聯合國駐葉門問題特使的工作人員。同時，葉門國際公認政府的3名官員透露，「青年運動」還拘留了3名由美國資助的「親民主組織國家民主研究所」員工，以及當地一個人權組織的3名僱員。

胡塞Al Masirah電視台隨後在其Telegram頻道公開了一系列據稱是被捕者的供詞，但路透社暫時還無法獨立核實這些影片的內容。與伊朗結盟的「青年運動」此前襲擊了紅海的船隻，聲稱這是在加薩戰爭中聲援巴勒斯坦人的舉動。在過去3年裡，「青年運動」已扣押了20名美國駐沙那使館的員工，迫使該大使館在2014年暫停運作。

葉門反抗軍突襲抓人！　聯合國、美組織等15名雇員被拘留

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