廉政列車駛入仁德站　南消消防安檢同步展開

▲台南市消防局副局長李政昌率政風室主任、火災預防科、督察室人員及第五大隊安檢小組共同訪視仁德區企業商家，進行消防安全檢查及廉政訪談交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實「聯合國反貪腐公約」，期達到公私部門深化交流及透明便民之目的，藉由法務部廉政署推動「企業服務廉政平台」政策之契機，台南市消防局於2023年迄今辦理公私部門深化交流，以瞭解業者對於消防安全申報及防火管理業務所面臨之問題與困境。

消防局副局長李政昌於6月11日率政風室主任、火災預防科、督察室人員及第五大隊安檢小組共同訪視仁德區企業商家，進行消防安全檢查及廉政訪談交流，除請業者維護消防設備及落實防火管理機制，並請業者就消防法令之執行給予意見回饋，讓消防工作能夠更加精進。現場李副局長亦本於專業，依現場環境狀況給予業者消防專業建議，希望完善企業消防安全管理體系，確保場所安全。

因消防法令不斷更新，市長黃偉哲對於消防局藉由企業服務廉政平台與企業面對面進行廉政訪談交流活動表示肯定。如此做法可積極落實市府清廉勤政的施政目標，亦可提升場所消防安全品質，以共同保護市民安全。

消防局局長李明峯表示，此次活動不僅體現了企業對消防安全的高度重視，也促進了企業與消防部門之間的深入交流與合作。消防局未來將持續精進火災預防、災害搶救及緊急救護等各面向服務，培養同仁廉潔自律之精神，加強消防服務品質，為市民的安全把關。

消防工作是市民安全的重要基石，消防設備檢查工作亦不容馬虎，藉由辦理企業服務深化交流，從中預防貪腐弊端發生，杜絕一切不正之風，以期打造更加透明、廉潔及具高效能之專業消防團隊，帶給市民更安心、無憂之生活環境。