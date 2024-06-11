快訊／新店工廠大火「1路整條封閉」傳惡臭　消防局提醒關閉門窗

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市新店區安業街一處鐵皮烤漆工廠11日發生火警，工廠內不斷冒出濃煙且全面燃燒，警消獲報後已出動前往灌救。對此，有新店居民表示，目前安業街整條已被封閉，且不斷聞到燒電纜般的惡臭。

新北市消防局表示，11日下午5時許獲報工廠失火，立刻派遣35車66人前往搶救，目前確定工廠員工已全數逃出，仍持續加派人員前往，警方則封鎖現場進行交通管制。

有網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文表示，目前安業街因為火警整條封閉，且消防車的數量持續增加，讓一般汽機車完全無法通行，呼籲大家別再走這條路，「大型遊覽車停車場也過不去，全部暫時在陽光公園前排隊等待」。

▲許多新店人都聞到惡臭，新北消防局提醒民眾關閉門窗、戴上口罩。（圖／記者陸運陞翻攝）



也有人聞到惡臭，「難怪出門聞到燒焦味」、「窗戶都關起來」、「七張這裡味道重」、「三民路這邊很有味道」、「難怪我在七張這邊ㄧ直聞到燒電纜的味道」。

對此，新北市消防局回應，火勢已於晚間6時01分控制，也請民眾不要圍觀以免影響救災，「提醒市民朋友，建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感」。