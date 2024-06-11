　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新店工廠大火「1路整條封閉」傳惡臭　消防局提醒關閉門窗

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市新店區安業街一處鐵皮烤漆工廠11日發生火警，工廠內不斷冒出濃煙且全面燃燒，警消獲報後已出動前往灌救。對此，有新店居民表示，目前安業街整條已被封閉，且不斷聞到燒電纜般的惡臭。

新北市消防局表示，11日下午5時許獲報工廠失火，立刻派遣35車66人前往搶救，目前確定工廠員工已全數逃出，仍持續加派人員前往，警方則封鎖現場進行交通管制。

有網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文表示，目前安業街因為火警整條封閉，且消防車的數量持續增加，讓一般汽機車完全無法通行，呼籲大家別再走這條路，「大型遊覽車停車場也過不去，全部暫時在陽光公園前排隊等待」。

▲▼新北市新店區發生工廠火警，警消目前正全力搶救。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲許多新店人都聞到惡臭，新北消防局提醒民眾關閉門窗、戴上口罩。（圖／記者陸運陞翻攝）

也有人聞到惡臭，「難怪出門聞到燒焦味」、「窗戶都關起來」、「七張這裡味道重」、「三民路這邊很有味道」、「難怪我在七張這邊ㄧ直聞到燒電纜的味道」。

對此，新北市消防局回應，火勢已於晚間6時01分控制，也請民眾不要圍觀以免影響救災，「提醒市民朋友，建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵發聲了
快訊／台中男陳屍屋內　警追查死因
幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝
快訊／新店工廠大火傳惡臭　消防局提醒關閉門窗
陸艇闖淡水河蹓躂時序曝　解放軍前少校刪航跡紀錄
快訊／馬拉威副總統墜機亡！　機上全數罹難
知名女YTR遭砂石車擦撞　摔倒險遭輾
快訊／吳東進列被告遭約談　停職仍24次任會議主席
潮州副站長舉槍照槓酸民！屏東警出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

快訊／新店工廠大火「1路整條封閉」傳惡臭　消防局提醒關閉門窗

知名女Youtuber北宜遭砂石車擦撞　連人帶車摔倒險遭輾！

快訊／吳東進列特別背信罪被告遭約談　停職仍24次擔任會議主席

獨／超兇女體盛驚人套餐價碼曝　座上賓多上市櫃老闆、傳產大亨

台鐵YTR副站長曬舉槍照槓酸民！屏東警出手了：朝社維法偵辦

快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

快訊／新店烤漆鐵皮工廠火警「狂冒白煙遠處可見」　消防搶救中

快訊／媽祖要告關公了！武玄壇擅自合婚　天后宮怒：要公開道歉

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

快訊／新店工廠大火「1路整條封閉」傳惡臭　消防局提醒關閉門窗

知名女Youtuber北宜遭砂石車擦撞　連人帶車摔倒險遭輾！

快訊／吳東進列特別背信罪被告遭約談　停職仍24次擔任會議主席

獨／超兇女體盛驚人套餐價碼曝　座上賓多上市櫃老闆、傳產大亨

台鐵YTR副站長曬舉槍照槓酸民！屏東警出手了：朝社維法偵辦

快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

快訊／新店烤漆鐵皮工廠火警「狂冒白煙遠處可見」　消防搶救中

快訊／媽祖要告關公了！武玄壇擅自合婚　天后宮怒：要公開道歉

不到1個月異常2次！YouBike通勤時間大當機　北市重罰10萬元

控糖吃「10種蔬菜」最有效！　醫激推：還護肝、降膽固醇

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

景福宮、警友會捲袖捐血做公益　提前歡度警察節盼拋磚引玉

新興5月營收年增57%、月增37%　Q2賣船貢獻EPS約0.48元

快訊／台中潭子48歲男陳屍屋內　警封鎖現場追查死因

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

快訊／王勝偉生涯1500場出賽達標！首打席敲長打慶祝

女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

富士山LAWSON「達成3條件有望拆黑幕」　官方再推7個最佳拍照點

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

踏板塌了！建案工人18樓墜下爆頭亡

恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生遭水泥車輾斃

台南17歲少女騎單車被右轉水泥車撞上　倒地慘遭輾斃

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

有成董座睡好友妻逼離職　本人回應了

「帝爺公蛇」來了！連續45年現身南投天受宮

桃捷全線22站飲水機緊急停用！員工嚇壞　公司回應了

更多熱門

相關新聞

即／新店工廠火警　全面燃燒消防搶救中

即／新店工廠火警　全面燃燒消防搶救中

新北市新店區安業街今天（11日）下午5時許，新北市消防局獲報，一家鐵皮烤漆工廠發生火警，立即已派遣35車66人前往搶救，工廠內不斷冒出濃煙，並且全面燃燒，經清查，工廠員工已全數逃出，目前仍持續加派人員前往，警方則封鎖現場進行交通管制。

台南學甲透天厝火災住警器奏功無傷亡

台南學甲透天厝火災住警器奏功無傷亡

新北工廠火警　警消現場搶救

新北工廠火警　警消現場搶救

樓上住戶亂丟菸蒂！降落紙箱害鄰居家大火

樓上住戶亂丟菸蒂！降落紙箱害鄰居家大火

33消防員半夜下溪找他！台中醉男走回家了

33消防員半夜下溪找他！台中醉男走回家了

關鍵字：

火災新店安業街工廠消防

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面