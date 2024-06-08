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社會 社會焦點 保障人權

獨／與死神最近距離10m！聯結車失控畫面曝　前車嚇壞：褲子濕啦

記者吳奕靖／高雄報導

真的是嚇出一身冷汗！高雄市一名蔡姓男子開車前往台南上班途中，險被一輛疑似因為煞車導致車輛失控的聯結車撞上，就差一秒鐘就撞上，讓這名蔡姓男子不僅嚇出一身冷汗，還說「差點尿一包出來」，現在當時的驚險畫面曝光。

蔡先生獨家提供當下的行車記錄器畫面給《東森新媒體ETtoday》，他說自己當時開車要上班途中，行經仁德交流道的時候，前方有路況，他就踩煞車，然後從後視鏡看到一台聯結車失控，搖搖晃晃然後直衝車尾而來，他發現這個情況時，當下本能的加速從中間車道快速閃到內線車道，而還好聯結車的司機也順利將車停下，不過仍然整輛車「折甘蔗」，遇到這種情況，蔡先生跟記者表示根本就是「生死一瞬間」，當下「差點尿出一包出來」。

▲聯結車疑似天雨路滑，緊急煞車時，搖晃還折甘蔗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲聯結車疑似天雨路滑，緊急煞車時，搖晃還折甘蔗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲聯結車疑似天雨路滑，緊急煞車時，搖晃還折甘蔗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲聯結車疑似天雨路滑，緊急煞車時，搖晃還折甘蔗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者求證國道高速公路警察局，警方表示，這起車禍就發生在5月28日在國道1號南向327.5公里的臺南仁德路段，該事件發生在當天的上午9時39分，一輛營業聯結車在中線車道行駛，由於前方車流壅塞，車輛減速時失控，結果車頭右旋時，撞上自己車子後方的貨櫃架，幸好並未與其他車輛發生碰撞，也無人受傷。

對此事件，第四公路警察大隊呼籲所有的用路人，駕駛時必須嚴格遵守行車安全規定。他強調，駕駛者應該時刻注意車前狀況，避免分心或疲勞駕駛。此外，他也提醒駕駛者要保持良好的精神狀態和專注力，並且要隨時與前車保持適當的安全距離。

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