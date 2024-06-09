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基隆強化社區自救能力　長安里舉辦防災兵棋推演

▲基隆消防強化社區自救能力 長安里舉辦兵棋推演工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市七堵區長安里於6月5日辦理「自主防災社區兵棋推演工作坊」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區長安里於6月5日辦理「自主防災社區兵棋推演工作坊」活動，由產業發展處及消防局，七堵區長馮及安帶領區公所內同仁，與長安里長陳栓基所率領的防災志工、警察局第三分局百福派出所、消防局百福消防分隊、衛生局七堵區衛生所，及長安里的鄉親共計約50名參與。

基隆市消防局表示，活動邀請中華科大洪志評教授擔任教官及演習控制官，探討土石流與大規模崩塌等極端災害發生時，在公部門的行政機能受到衝擊無法展開救援時，社區如何第一時間進行自救與互助。同時模擬土石流黃色、紅色警戒發布時，里長要如何組織動員以應對災害。

七堵區長馮及安說，建構社區的防災韌性相當重要，災害不知道什麼時候會發生，但是一旦發生，社區必須能夠迅速的進行災害應變、復原重建，恢復到正常的生活。因此，平常的防救災演練、日常積極的調適作為，提升民眾對災害風險的意識與認知，是持續推動社區自主防災的主要目的。

七堵區土石流防災專員張楚舷分享，當中央氣象署發布豪大雨特報時，社區可以在空曠無遮蔽的地點架設雨量進行監測，在確保自身安全的前提下，至鄰近相對安全的巡查地點觀察環境的徵兆，如果累積雨量超過本地警戒值550毫米，或出現顯著致災的災害徵兆時，社區應立即通報並緊急疏散避難。

消防局指出，演練導入美國FEMA的「國土安全（含災害防救）演練規劃（Homeland Security Exercise and Evaluation Program, HSEEP）」模式，重視演習在設計與發展、執行、評估、改善規劃階段，可以更貼近實際防救災的境況，讓演練反饋能與實際的防災整備關鍵緊密相扣。

長安里長陳栓基呼籲社區居民持續參與並實踐自主防災措施。在雨勢較大時，當累積雨量超過一定標準，就容易有一些危險狀況發生。面對災害要時刻保持警覺，運用所學到的這些知識，保護好自己和家庭。

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