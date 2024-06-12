Google名稱由來「竟是打錯字」！　原始構想超有巧思

▲Google是全球最受歡迎的搜尋引擎之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

Google可能是全球最受歡迎的搜尋引擎，甚至已經成為社會普遍認同的動詞。不過，這個無人不知無人不曉的名字，據傳來自一次「拼字錯誤」。

1998年9月，Google共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）還在史丹佛大學攻讀博士學位時，共同創立了這間公司，如今成為史上最成功的科技巨擘之一。不過，網友最近在問答網站Quora詢問其名字由來，讓一段趣聞再度受到媒體關注。

▲Google創辦人佩吉（左）與布林（右）。（圖／達志影像／美聯社）



《商業內幕》等外媒報導，1997年，佩吉與一群史丹佛的朋友坐在桌邊，腦力激盪，試圖想出一個「巨大數據索引網站」的名字。此時，其中一位朋友安德森（Sean Anderson）提議「googolplex」，意指1的後面有100個0，也就是一個令人難以想像的巨大數字，而佩吉決定將這個詞縮短為「googol」。

安德森立即輸入，以確認網域名稱是否可用，但他打字時卻不小心拼錯成「google」。儘管如此，佩吉卻更喜歡這個錯誤版本的名字，於是立刻註冊網站。