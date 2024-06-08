爭取G08站命名「景福宮站」！桃園大廟藝閣踩街　搞創意為拉票

▲桃園大廟藝閣踩街，爭取G08站命名「景福宮站」。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園閩南文化節8日起展開，由藝閣踩街打頭陣。桃園大廟景福宮受邀參加，因市府捷運工程局正在舉辦綠線站名票選活動，景福宮於藝閣踩街活動中，積極爭取市民票投支持將G08站命名為「景福宮站」。景福宮主委簡征潭表示，景福宮是桃園的重要廟宇，希望比照台北捷運的善導寺站，彰顯地方信仰文化的站名。

▲藝閣踩街活動，景福宮主委簡征潭親率副主委陳正忠等人參加。（圖／景福宮提供）



簡征潭說，市府捷運工程局將於6月11日至24日進行第二階段15座車站命名線上票選活動，景福宮就在G08站週邊，因此今年的藝閣踩街由大廟活動組長簡馨泓設計規劃藝閣車及表演內容，一方面參與地方盛事，另一方面也懇請大家在票選期間全力支持G08站命名為「景福宮站」。

桃園景福宮又稱桃園區大廟，位於桃園市中心，香火鼎盛，興建於西元1745年（乾隆10年），為市定古蹟。正殿主祀開漳聖王，兼祀玄壇元帥，兩側配祀觀音與媽祖。活動組長簡馨泓表示，景福宮此次特別跳出傳統、推出主題名稱為「喜迎綠線捷運．挺G08設景福宮站」的藝閣車，希望既能展現踩街效果，也能為「景福宮站」拉票。

此外，廟方還還特別聘請鈞天社安排：突破以往傳統踩街以宮廟神明為主題，此次藝閣車桃園大廟再次運用活動巧思，安排～招財、進寶、土地公、濟公、三太子五尊神將，將手持法器變化為「挺綠線捷運」「挺景福宮站」的手舉牌爭取支持，並搭配播放由知名音樂製作人林垂立作詞譜曲的桃園大廟開漳聖王主題曲。

藝閣踩街活動，大廟主委簡征潭親率副主委陳正忠、總幹事李詩明暨全體委員、監事志工等龐大的陣容共同參與本次盛會。

2024桃園閩南文化節藝閣踩街活動，八塊厝民俗藝術村及大湳市區街道舉辦，來自社區協會、各級學校、宮廟以及跨族群團體等40隊，競逐年度最佳團隊。有別以往，今年特別增加踩街表演獎項，聘請戲曲學院專業師資指導，讓演出更有看頭，而且總獎金從原先的42萬元加碼至58萬元，比賽更刺激。