「艾維尼」6年前就出現！氣象署曝颱風冷知識　最慘被永久除名

▲輕度颱風「艾維尼」的路徑潛勢預報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

位於菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓，在今（26日）上午8時形成為第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar，密克羅尼西亞提供，「暴風雨神」之意）。中央氣象署指出，2018年也曾出現過名叫「艾維尼」的颱風，當有些颱風帶來重大災情，有可能被永久除名。

氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文表示，今年第一號颱風在今天早上8點生成，名字叫「艾維尼」(Ewiniar)，是密克羅尼西亞「暴風雨神」的意思，文中還幽默標註不是小熊。基本上對台灣天氣沒有直接影響，只有周一到周三間接帶來「長浪」，北海岸、東半部及恆春半島、蘭嶼綠島沿海要注意。

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氣象署分享颱風的名字由來，表示有些是動植物、有些是地名、神話人物、甚至星座等，由世界氣象組織鄰近西北太平洋的14個會員國或地區，每個會員分別提供10個名字，然後集合而成，總共140個名字。

▲各月份颱風平均生成數。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，每當西北太平洋有颱風形成，就會按照名稱表依序取用，成為新颱風的名字。依據順序，去年的最後一顆颱風是「鯉魚」，所以今年的第一號颱風就是「艾維尼」。

氣象署提及2項颱風冷知識，指出西北太平洋一年平均約有25至26個颱風形成，命名列表大約5到6年會用完一輪，再重新輪一次，所以2018年曾出現過名叫「艾維尼」的颱風。

氣象署指出，當有些颱風為一些地方帶來重大災情，就有可能被永久除名，不再使用，所以它留下的空缺，就會有新的名字補上去。

氣象署表示，1至4月份平均會有1.5個颱風生成，氣候正常值範圍為1月9日至4月30日之間，最晚首颱生成日期是1998年7月9日(妮蔻兒颱風)，「艾維尼」不是最慢的。