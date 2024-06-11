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澎湖輪載客率破6成首推「海上嘉年華遊程」　4天3夜不到6千元

▲▼去年9月開航的澎湖輪，平均載客率6至7成。（圖／航港局提供）

▲去年9月開航的澎湖輪，平均載客率6至7成。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

去年9月開航的澎湖輪，載客率最高7成，為吸引旅客到澎湖觀光，首度推出「海上嘉年華遊程」，搭配澎湖節慶活動在7、8、9月舉辦3梯次主題遊程，船上安排樂團表演、觀星等活動，讓旅客在4小時航程不無聊，同時遊程提供4天3夜套裝行程，每人5699元起。

澎湖輪肩負高雄至澎湖馬公往返的交通運輸，可載運600人，並搭載80輛小客車、4輛大客車與10個20呎冷藏(凍)櫃，每周提供6到8個班次，由台灣航業公司負責經營。台航公司統計，每班平均載客率約6至7成，其中夜間航班最受歡迎達到9成，一年約5至6萬搭乘人次。

▲▼航港局舉辦「澎湖輪海上嘉年華遊程」記者會，宣布海上嘉年華主題遊程啟動。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲航港局舉辦「澎湖輪海上嘉年華遊程」記者會，宣布海上嘉年華主題遊程啟動。（圖／記者蔡亞樺攝）

航港局今(11日)下午舉辦「澎湖輪海上嘉年華遊程」啟動記者會，台航公司與雄獅、山富旅行社合出3梯次主題遊程，包括第7月26日至29日吉貝花火節、8月30日至9月2日澎湖追風音樂燈光節、9月20日至24日的101K跳島自行車嘉年華，豐富離島交通觀光的活動內容。

航港局指出，此次嘉年華遊程，船上提供澎湖在地的文化和美食，並安排觀星活動、午夜電影、精油薰香體驗、音樂派對、園遊會擺攤、街頭藝人表演、互動闖關遊戲、說故事及手作DIY藝品等活動，讓旅客在搭船體驗更多樂趣。

▲▼航港局舉辦「澎湖輪海上嘉年華遊程」記者會，宣傳澎湖旅遊觀光。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲「澎湖輪海上嘉年華遊程」啟動記者會，宣傳澎湖旅遊觀光。（圖／記者蔡亞樺攝）

航港局長葉協隆說，透過「澎湖輪海上嘉年華遊程」，吸引不同族群的遊客前來澎湖觀光。旅客可在周五晚上從高雄搭乘澎湖輪夜航出發，參加旅行社設計的旅程及節慶活動，等到下周的周一下午再搭乘澎湖輪回高雄，享受4天3夜旅程。

航港局表示，此次海上嘉年華主題遊程，推出自主輕旅行、離島跳島及團體旅程等，4天3夜套裝行程6千至7千不等，最低優惠價每人5699元，有興趣民眾可至旅行社官網購買套裝或自由行遊程。

▲▼航港局舉辦「澎湖輪海上嘉年華遊程」記者會，宣傳澎湖旅遊觀光。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲「澎湖輪海上嘉年華遊程」啟動記者會，宣傳澎湖旅遊觀光。（圖／記者蔡亞樺攝）

台航公司表示，每年4到9月是澎湖觀光旺季，10月到隔年3月因為天候風大，進入淡季，此次 3梯次主題遊程是「測水溫」，視活動舉辦的成效，評估在未來常態航班定期加入類似體驗活動，吸引更多旅客來澎湖玩。

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