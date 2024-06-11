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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杜拜旅遊注意！外交部提醒：飲酒須滿21歲　特種行業飲酒屬重罪

▲桃園市潘姓男子去年10月在桃園機場第二航廈吸菸區拾獲價值2千餘元免稅菸酒占為己有挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲外交部提醒國人赴杜拜旅遊須注意飲酒規定。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者呂晏慈／台北報導

杜拜引領全球觀光產業，不少台灣民眾紛紛規劃赴杜拜旅遊，不過，近期屢屢傳出國人誤入不當場所、因不了解當地禁酒規定觸法的消息，對此，外交部亞西及非洲司司長賀忠義今（11日）提醒，在杜拜飲酒必須滿21歲，且要在合法販售酒類的商家消費，如果在有陪侍場所、特種行業場所飲酒，屬於違法重罪。

賀忠義今天上午在外交部例行記者會表示，由於直航的便利，國人赴杜拜短期洽商、旅遊日益增加，近期頻傳國人誤入不當場所，或是因為不了解當地禁酒的規定，而觸犯了當地的法律，遭杜拜警方臨檢拘捕，並且驅逐出境的事件。

賀忠義說明，杜拜法令規定，在杜拜販酒的業者都需要申請執照，飲酒或購酒必須年滿21歲，且必須在合法販賣酒類的餐廳及商家消費，並且嚴禁在公共場所和沒有販酒執照的商家飲酒，如果是在有陪侍場所或是特種行業場所內飲酒用餐，更是屬於違法的重罪。

賀忠義說，外交部在這邊再次提醒國人，在國外一定要遵守當地的相關法令，並且尊重當地的風俗習慣，國人倘若在海外遭遇急難事件，可以上網查詢撥打駐外管處緊急聯絡電話，或撥打外交部領事事務局旅外國人急難救助服務專線，以取得及時之協助。

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