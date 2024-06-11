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東石龍舟競賽暨觀光行銷　朴子警宣導反詐騙

▲▼ 朴子分局反詐騙宣導 。（圖／朴子分局提供）

▲朴子分局端午節反詐騙宣導 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣113年端午節龍舟競賽於6月9日及10日在東石漁人碼頭盛大舉行，東石鄉公所本日邀請各級民意代表、地方士紳共襄盛舉，由縣長翁章梁親臨主持「嘉義縣第38屆龍舟競賽暨觀光行銷」開幕典禮，龍舟賽旋即如火如荼展開競技，朴子分局除了加強會場週邊交通疏導，更在龍舟賽主舞台上進行反詐騙宣導，吸引現埸比賽選手及遊客約近千人聆聽。

▲▼ 朴子分局反詐騙宣導 。（圖／朴子分局提供）

本次端午節「反詐騙」宣導活動，由吳俊德分局長率反詐宣導團，設攤進行文宣發放、詐騙類型解說，教導民眾如何防範詐騙，以國、台語雙聲道詼諧逗趣向民眾宣導及強化民眾識詐觀念，現行常見詐騙類型分別是「假檢警詐騙」、「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友詐騙」，成功吸引民眾目光；另本分局員警現場以防詐小遊戲向民眾宣導詐騙手法，藉此讓民眾留下深刻印象。

朴子分局呼籲，詐騙手段不斷推陳出新，詐騙集團常利用人性弱點，結合時事更新詐騙手法；反詐是全民運動，警方將持續向縣民宣導最新防詐訊息，希望民眾與家人分享反詐資訊，不只保護自己的荷包，更進一步保護家人，縣民若接獲可疑電話、簡訊或網路資訊，可撥打110或165電話諮詢，謹記「一聽、二掛、三查證」訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。

 
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