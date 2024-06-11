今年最後3天連假掰了！中秋、國慶請1天休4天　2025春節爽放9天

▲下一個連假要等到2025年。（圖／記者彭懷玉攝）



記者施怡妏／綜合報導

3天的端午連假結束了，民眾陸續返回工作崗位，由於去年補班日過多引發民怨，今年中秋與國慶連假直接被砍掉，端午連假是今年最後一個連假，下一個連假要等到2025年的春節，一口氣放了9天假；然而，今年想要休連假的人，可以用特休，請1天可以休4天。

今年3天以上的連續假日（含例假日）有4個，分別是元旦（3天）、春節（7天）、清明節（4天）及端午節（3天），都集中在上半年；下半年的中秋節（9月17日，星期二）、國慶日（10月10日，星期四）皆無連假，大家可自行決定是否使用特休假，請1天就能一口氣連休4天。

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連假嫌太少天的話，國慶日可以請3天（10/7-10/9），就能連休6天，休假結束上1天班（10/11），就可以再休2天，快來規劃出遊度假吧。

若不想要使用特休，下一個連假要等到2025年的春節假期，從1/25放到2/2，有9天的假期，不過2/8須補假一天。值得一提的是，2025年的節日剛好都在周一及周五，不會遇到休1天就要上班的尷尬狀況。

2025年228和平紀念日剛好是周五，連放3天假。兒童節、清明節為周四周五，連放4天假。端午節剛好是周六（5/31），周五補假一天（5/30）連放3天。中秋節適逢周一（10/6）放3天假。國慶日適逢周五（10/10）放3天假。

▼2024年請假攻略。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）