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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁「非核家園是神主牌」　卓榮泰：穩定供電是政府責任

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

外界關心能源議題，國民黨立委葛如鈞今（11日）質詢時對行政院長卓榮泰質疑，民進黨對視為神主牌的「非核家園」立場反覆，讓產業霧裡看花，要求卓榮泰應交代清楚；卓回應，「非核家園」不是神主牌，而是依照現行的環境基本法，政府要依法朝向的目標。

葛如鈞今天在立院質詢時，引用台積電董事長劉德音在股東會的說法指出，「政府認為電是夠的，我們只能相信他」，用短短數字道盡產業心聲；且美國商會先前發表「2024年台灣白皮書」，強調台灣官方應保持穩定電價，同時也提到商會成員關心穩定能源供應，有近7成的成員表達對綠色能源供應的擔憂。

葛質疑，相關部會對「以核養綠」、「非核家園」的能源政策立場反覆，民進黨「非核家園」的神主牌不斷拿起又放下，讓民眾與產業霧裡看花，問卓榮泰，究竟是否願意接下「非核家園」的神主牌？

卓榮泰表示，產業界的擔心，政府一定都會重視，這也是最大原則，政府一定會做到穩定供電，但「非核家園」是依法的既定政策，絕對不是掛在牆上的神主牌，「穩定供電是對人民跟產業的責任，我們也一定要達到，但是非核家園不是神主牌，而是依照現行的環境基本法，政府要依法朝向的目標」。
 

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非核家園神主牌卓榮泰能源

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