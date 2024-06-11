錯假影片海量散播假訊息　卓榮泰要求部會：第一線防衛系統要建立

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰11日繼續赴立法院備詢。民進黨立委沈伯洋質詢時，拿出網紅行銷公司在選舉期間製作的影片，指出境外勢力透過此種方式影響選舉，即便各部會可以即時說明，但在大量散播下仍應付不暇。對此，卓榮泰說，將來在跨部會的過程中，也有政委可以協助，對這種不法行為做一個防衛；各部會還是要努力，發現不法、馬上澄清，第一線前端的防衛系統要建立起來。

沈伯洋說，這類的影片到底是真是假是其次，要注意的是，從影片可以看到腳本、拍攝手法都是一樣的，甚至連插入圖片的時機點也都雷同，這類的影片在選舉期間大量在網路上散播。

沈伯洋拿出的是關於印度移工議題的影片。他說，這是一個龐大的網路社群操作，從認知作戰角度來講，如果這是國外要進攻、大量散播這類影片，勞動部有辦法處理？勞動部長何佩珊說，可以儘速澄清，但就確認是否為認知作戰部分，確實不是勞動部有能力做的。

沈伯洋說，政府可以第一時間澄清資訊，但對於大規模的操作，就並非部會職責。這也是認知作戰第二個重要的部分，除了內容真實度外，行為模式、腳本怎麼比對，這是很困難認定的問題，現在能做到的有誰？可能法務部、國防部、數位部，但可以做這些事情的部會四散，連結機制要怎麼做起來？

對此，卓榮泰說，認知作戰攻擊層出不窮且數量龐大，將來在跨部會的過程中，也有政委可以協助，同時對這種不法的行為做一個防衛作用。當然各部會還是要努力，發現不法、馬上澄清，讓人民得到真實狀況，這是第一線前端的防衛系統要建立起來。

而沈伯洋則建議，可以責成特定政委針對這事情做跨部會協調，能做這些分析的人不是沒有，但是太散了，而且對於中國的認識不一定足夠，怎麼協助農業部、勞動部？因為他們常常是假消息攻擊的對象，這件事情非常重要。