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陸男駕快艇長驅淡水河口無人攔截？　管碧玲：需熱像儀協助才能辨識

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 國防部長顧立雄 海委會主委管碧玲 陸男開快艇闖淡水事件 立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄、海委會主委管碧玲備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰11日赴立法院備詢，國民黨立委王鴻薇問及，陸籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，一路長驅直入，守望哨竟無任何動作？管碧玲說，6海哩的時候是雷達光點，沒有影像，所以需要熱像儀來協助辨識，如此就不會誤判，但遭王鴻薇反酸，現在又怪儀器不夠了？而國防部長顧立雄則說，第三作戰區今天已經召集了海巡署，針對這些不明船隻的動態來掌握，來實施檢討。

針對有陸籍男子駕快艇闖入淡水河一事，王鴻薇質詢時指出，海委會主委管碧玲沒有政治責任嗎？就算不算是中共侵台的踩線團，如果是自殺炸彈客？裝有爆裂物？跟交通船擦撞不會發生事故？如果出事，你還可以安坐在這裡嗎？

對此，管碧玲說，9日發生的事情，是在6海哩處就能被雷達鎖定，「雷達確實是靈敏的，系統沒有出問題」，但是在白天以這樣的速度往港口進來時，雷操手的經驗沒有把它當作偷渡，因為一般偷渡會往岸際躲藏，但這艘船是在大白天要進港，所以第一時間誤判為返港漁船。

管碧玲強調，他們一路監控，但是以返港漁船的方式監控，所以才會發生這樣的事情；她強調，6海哩的時候是雷達光點，沒有影像，且守望哨要辨識的時候海上有30艘船。但王鴻薇質疑，按照剛才主委所講，他可以一路長驅直入，守望哨沒有做任何動作，更開酸，「可以直接深入淡水河，再深入就直接到總統府附近了」。

對此，管碧玲則回應，因此海巡署需要熱像儀來協助，非常需要熱像儀，因為熱顯現儀器可以有影像，就不會有這樣的誤判。王鴻薇反酸，「所以現在又怪儀器不夠囉？」發生這事情東怪西怪，人評會是不是要懲處？懲處不就是第一線同仁嗎？有懲處到妳嗎？妳永遠沒有責任。

管碧玲接著說明，如果委員有聽到她的說法，幹部有自請處分，她也有同意了，「這件事情我們確實需要警惕。有警惕的部分，當然該懲處就要懲處，但是要解決問題，解決問題需要的是科技輔勤」。

王鴻薇說，一直在講首都防衛圈，漢光演習不只一次在淡水合作演習，最主要就是要反斬首行動。現在台北市也要增加憲兵的人數，就是固守有關首都的防衛，「這件事情要如何防範？演習是假的？」

國防部長顧立雄答詢時說，這個單一的快艇，在平時是由海巡署的岸際雷達來掌握海上情資，國軍是依照海巡提出的資源需求來派遣，就戰時或進入緊急應變狀態的時候，衛戍的守備會有相關非常綿密的部署，但這不適宜在這裡做過多說明。

王鴻薇還提到，今天早上主委說根本不相信這是來什麼投奔自由、投奔中華民國？管碧玲說，這2年有11個案子都是同一個劇本。

接著王鴻薇追問，就政府單位的評估，這個事件這麼單純？還是有可能是中共侵台的測試？顧立雄坦言，「我們沒有辦法排除這可能是一個灰色地帶的襲擾」，剛主委也提到，除了岸際雷達外，熱像儀也在討論範圍內，這部分都要購置來加強。

顧立雄說，至於在應急作戰階段的防衛部署，可能沒有辦法在這邊跟委員透露，但第三作戰區今天已經召集了海巡署，針對這些不明船隻的動態來掌握，來實施檢討。

行政院長卓榮泰說，這件事情是一個突發狀況，但這是活生生的教訓，他會要求國防部、海委會，用這個教訓，對未來即刻展開更嚴密的檢討，「我們對這件事情造成國人心中的擔心不安，我們真的感到抱歉」，但是杜絕這件事情再度發生，絕對是政府最優先的目標，希望相關部會能確實做到這件事情，把它當作活生生的教訓。

王鴻薇說，要杜絕發生，各部會首長也要把責任擔起來，不要每次發生類似狀況就說是灰色地帶、是突發狀況或是跟之前狀況不一樣，如果說未來的懲處都只有第一線的話，這是非常不合理這事情。

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 國防部長顧立雄 海委會主委管碧玲 陸男開快艇闖淡水事件 立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

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