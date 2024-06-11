卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

▲行政院長卓榮泰立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋等人提案修《兩岸人民關係條例》，沈伯洋認為，假設這個人與中國接觸多，又能接觸機密，風險當然高。風險最高的就是立法委員，另一個則是村里長，因此他提案修法，新增「民代赴中報備條款」，對此，國民黨立委柯志恩今（11日）質詢卓榮泰有無去過中國大陸，卓榮泰則回應，曾去過2、3次，當時不需要報備，都是台商朋友招待而已。柯志恩批評，當初卓赴中都沒有報備，至今還不是當上行政院長，對比如今赴中旅遊的里長要約談搜索，搞得人心惶惶，相當諷刺。

柯志恩今日質詢卓榮泰時，詢問過去有無去過中國大陸、有無報備等問題。卓榮泰則回應，去過兩三次，當時身分無須報備，見面也只是受台商朋友招待而已，卓也直言，個人赴中是不是需要報備還需討論，但如果是集體、有目的、在某個時間特別多的現象，國安單位是應該關注。

柯志恩強調，當初卓院長、許多民進黨立委赴中都沒有報備，現在卻要突然改變模式，大陸統戰模式也沒有發生改變，難道赴中有無報備會影響國家認同嗎？卓院長赴中回來也還不是一樣當上行政院長。

隨後，柯志恩於臉書再指出，今天質詢卓榮泰院長，問了赴中是否報備的問題，更指出2003年卓和葉宜津曾以「立委身分」赴中國大陸，前總統陳水扁還對此不高興。

柯志恩說，卓院長坦承曾去過3次，也從未申報行程、未交代見過誰，至今還不是當上行政院長?對比如今赴中旅遊的里長要約談搜索，搞得人心惶惶，相當諷刺。

柯志恩呼籲，卓榮泰請繼續捍衛過去給唐飛前院長的建言「為兩岸開太平」，也參考新加坡前總理李顯龍強調「社會凝聚力」和「長期規劃跟行動」的重要性，兩岸不用緊張、朝野不需對抗，讓台灣百姓能安居樂業、過好日子，才是從政者的真正價值。