柯建銘嗆解散國會　賴士葆酸：綠營要對卓榮泰提不信任案趕快提

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案造成朝野對立，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨日再嗆在野黨有種就提不信任案倒閣，解散國會重選，甚至說黨團成員「等待殺敵的時刻來了」。國民黨團書記長洪孟楷批評這是「8＋9（八家將）」式言論，國民黨立委賴士葆今（11日）受訪時也直言，柯建銘這樣的言論顯示出其焦慮和失落，並痛批他行為和邏輯荒謬。

行政院針對國會改革提出覆議案，柯建銘在網路節目中，嗆在野黨有種就提不信任案倒閣，然後解散國會改選，「趕快來提、半夜也答應你」，且這並非他個人看法，而是府院黨的共識，「民意已經起來了，到處都青鳥」，大家願賭服輸，都來寫軍令狀，藍委都怕死罷免潮，民進黨團「等待殺敵的時刻來了」。

對此，賴士葆指出，柯建銘近來一系列的行為反映出他對權力失落的焦慮，柯經常對不同人發脾氣，這種行為讓人感覺他最近精神狀況不佳。因此賴士葆認為，柯建銘的言論是在蓄意挑起對國民黨的不滿，並試圖利用這種仇恨來推動罷免案。

針對柯建銘挑釁要在野黨提不信任案，賴士葆則說，既然柯建銘如此不滿行政院長卓榮泰，應該由民進黨自行發動不信任案，而不是要求在野黨來做。他認為，柯建銘的邏輯無法理解，顯示出民進黨內部對行政團隊的不滿。賴士葆還批評行政團隊中的經濟部長郭智輝和環境部長彭啟明，認為他們屈服於政治壓力，沒有堅持原則。

賴士葆同時也認為，郭智輝在核二核三延役問題上的立場反覆無常會令人失望；而彭啟明在環境保護方面的表現也未達預期。賴士葆強調，這兩位部長在就任前被寄予厚望，但上任後卻為了官位而出賣靈魂，令人不齒。