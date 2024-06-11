黃國昌喬新北藍白合？　林俊憲酸：換黨經驗多想選快加入國民黨

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市議員李明賢昨（11日）爆料，對於新北市長選舉，民眾黨立委黃國昌曾問「國民黨有沒有可能讓」，黃國昌今（11日）澄清是李主動提整合，自己沒詢問「禮讓」。對此，民進黨立委林俊憲表示，國昌老師想國民黨支持選新北，只有一條路，就是直接加入國民黨。他大酸，黃要好好珍惜這機會，否則頭都摸了，差這一步前功盡棄，不值得。

黃國昌今澄清，在TVBS錄節目時，主持人突然詢問新北「國民黨跟民眾黨有可能整合嗎？」而當時一旁的立委洪孟楷說要問黨主席，自己則認為要看黨的決定與策略方向。後來自己跟李明賢在洗手間遇到，李明賢就說「這樣子我們可能要想辦法只有一組出來，不然會讓民進黨漁翁得利！」自己當時笑著詢問「你們國民黨願意比民調嗎？」李明賢回他「怎麼可能！」自己接著說「所以啊大家就各自努力吧！」

林俊憲於臉書表示，國昌老師還沒看懂嗎？這是在叫黃趕快加入國民黨。李明賢與國昌老師的「廁所門」事件，雖然兩造說法有些出入，不過抓出相同的地方來分析，可以獲得幾個事實。

林俊憲指出，第一「國民黨也認為要整合」、第二「國民黨不可能接受禮讓」、第三「國民黨不願意跟國昌老師比民調」。三點綜合一下，其實答案就出來了，國昌老師想要國民黨支持選新北，只有一條路，就是直接加入國民黨。

林俊憲認為，在國民黨「放話」也是門學問。如果國民黨沒有想放出什麼訊息，單純李明賢個人說溜嘴，那當天講完就會閉嘴，不會第二天再特地解釋一遍。

林俊憲說，以他了解的國民黨而言，願意讓國昌老師入黨，已經是非常大的讓步，黃應該要好好珍惜這機會，否則頭都摸了，差這一步前功盡棄，不值得。

最後，林俊憲大酸，而且黃有換兩黨的經驗，相信換到第三個也是毫無壓力，也許還能創下「一人毀三黨」的成就，幫國民黨關燈，這是多少人的夢想。所以，國昌老師若能加入國民黨，他只有無限的祝福，搞不好還會送個花籃！

