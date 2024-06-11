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國民黨「財劃法」修正版苗栗可增200億稅收　鍾東錦直言：作夢！

▲▼ 國民黨苗栗縣黨團力挺黨版財劃法修正草案，但縣長鍾東錦不看好，直言是作夢！（圖／記者楊永盛 翻攝）

國民黨苗栗縣黨團力挺黨版財劃法修正草案，但縣長鍾東錦不看好，備詢時直言是作夢！（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣議會國民黨黨團今（11）日由議長李文斌等議員召開記者會，表態支持國民黨立法院黨團提出的「財政收支劃分法」修正案，希望讓苗栗縣每年統籌分配稅款，每年大幅增加200億；不過，縣長鍾東錦坦言，目前朝野動員基層對抗、鬥爭情勢嚴峻，國民黨版本要修正過關無疑是「作夢」！喊話3黨主席坐下來，以國家利益為優先考量，協調出可長可久的財劃法。

苗栗縣議會國民黨團，上午由黨團書記長鄭碧玉召開「財政收支劃分法」記者會，議長李文斌、副議長張淑芬、國民黨籍多位議員及立委邱鎮軍國會辦公室等參與，訴求苗栗縣長期因「財政收支劃分法」分配不公，阻礙地方發展，全力支持國民黨立院黨團提出之「財政收支劃分法」修正案。

▲▼ 國民黨苗栗縣黨團力挺黨版財劃法修正草案，但縣長鍾東錦不看好，直言是作夢！（圖／記者楊永盛 翻攝）

黨團指出，財劃法迄今將近25年未再修正，中央與地方的財源大致呈現中央7成，地方3成的情況，眾多縣市財政收入不足支應財政支出，各縣市財政狀況持續惡化，造成中央與地方對立。

議長李文斌表示，國民黨立院黨團提出版本有利於苗栗縣財政發展，過去苗栗縣繳納稅收逐年增加，但統籌分配款卻少得可憐，未來若順利修法通過，苗縣可望從一年70億大幅增加到270億，議會全力支持國民黨團修正草案。鄭碧玉表示，中油、台電等國營事業單位皆在苗栗有重要設施，納稅多上繳到中央，實屬不公應速修法，還苗栗一個公道。

▲▼ 國民黨苗栗縣黨團力挺黨版財劃法修正草案，但縣長鍾東錦不看好，直言是作夢！（圖／記者楊永盛 翻攝）

議會今天召開定期會二、三讀會，民進黨議員許櫻萍針對國民黨版本財劃法修正案，希望縣長鍾東錦表示看法。鍾東錦直率說：如果真能照國民黨版本通過，苗栗縣分配稅款增加200億當然是天大好事，但現實上這是作夢！鍾並向總統賴清德喊話，兌現賴當行政院長時表態修改財劃法的初衷。

鍾東錦說，行政院內閣剛就任1個月不到，國會就陷入爭鬥、朝野動員基層對抗，製造仇恨非國家之福，而國民黨已提出財劃法修正版本，執政黨若不能接受，理應拿出對應版本，讓各界比較優劣，呼籲執政黨、國民黨和民眾黨的主席，盡速坐下來協調出可長可久的財劃法修正版本，一切應以國家利益為優先考量。

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