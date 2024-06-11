黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

記者袁茵／台北報導

面對2026新北市長選舉，國民黨台北市議員李明賢爆料，民眾黨立委黃國昌詢問「國民黨有沒有可能讓？」。黃國昌11日早上9時受訪時澄清是李主動提整合，但李明賢早上9時45分仍堅持黃用台語問「國民黨咁有可能讓」，而2人今日剛好同台錄節目，黃國昌到場後又重申自己沒詢問「禮讓」，結束訪問後進入錄音室向李明賢喊冤，李也隨之更正說法。

▲黃國昌與李明賢11日上午10時一同錄製節目，但錄節目前受訪時，雙方說法仍兜不攏，隨後黃國昌到錄音室與李明賢表達抗議，李明賢才改口說「讓」是指「整合」。（圖／記者黃國霖攝）

回顧整起事件，李明賢於於0日晚間播出的《新聞面對面》中爆料，自己前幾天跟黃國昌錄影的時候，剛好上廁所遇到，「他問我說『國民黨有可能禮讓嗎』，我說『不可能』。」使在場來賓驚呼連連。

不過，黃國昌11日早上9時在立法院黨團門口受訪時澄清，是下節目後李明賢向他表示，如果這樣下去的話，2026年民進黨在想的又是要漁翁得利，「然後他主動跟我講說，還是要想辦法整合出一組來，我那時候問李明賢的是說，國民黨會接受比民調嗎？然後他跟我回答是當然不會」。

▲李明賢早上9時45分仍堅持，是黃國昌用台語問「你們國民黨咁有可能讓？」。（圖／記者黃國霖攝）

巧的是，李明賢11日上午10時剛好要跟黃國昌一同在《FTNN新聞網》錄專訪，李明賢早上9時45分於門口受訪時堅稱，與黃國昌碰面聊天時，自己建議「是不是有可能兩黨之間採取民調整合方式？不論第一或第二階段。」黃國昌則用台語回「你們國民黨咁有可能讓？」但他認為這所謂的「讓」是指「有沒有可能提整合方案」。

當李明賢結束受訪並進入錄音室後，黃國昌於上午9時50分左右抵達門口，再被媒體追問，剛剛李仍說是黃詢問有無可能讓？黃國昌聽聞李明賢說法，直言「哎呦喂呀！我的老天啊！請李明賢來我們一起受訪，還原當時狀況比較簡單。」

媒體續問，李明賢稱黃國昌有用台語詢問「國民黨咁有可能讓」？黃國昌強調「怎麼可能啊！唉！」並再度澄清一遍，直言是在TVBS錄節目時，主持人最後一段突然詢問「國民黨跟民眾黨有可能整合嗎？」而當時一旁的立委洪孟楷說這要問黨主席，自己則認為要看黨的整個決定與策略方向。

黃國昌說明，後來自己跟李明賢在洗手間遇到，李明賢就說「這樣子我們可能要想辦法只有一組出來，不然會讓民進黨漁翁得利！」自己當時則笑著詢問「啊你們國民黨願意比民調嗎？」李明賢則回他「怎麼可能！」自己就接著說「對啊！所以啊！大家就各自努力吧！」

▲黃國昌上午9時50分抵達現場，澄清自己沒有詢問「禮讓」二字。（圖／記者黃國霖攝）

面對黃國昌說法與稍早李明賢講法仍不一樣，媒體追問，沒有李明賢聲稱的詢問『國民黨咁有可能讓』嗎？黃國昌強調「沒有！」用最基本的common sense（常識），今天如果要談整合，要有一套整合方法，「整合方法除了比民調外，還有其他方式嗎？」

由於兩人準備一同錄製節目，媒體們詢問等等會不會跟李嚴正抗議？只見黃國昌嘴角開始抽動，認為現在講2026選舉真的都太早了，現在比較重要事情把國會事情做好，目前跟國民黨要合作的法案有3大項，現在才完成國會改革，接下來還有「吹哨者保護法」、《財政收支劃分法》修法等，都是選前提出政見，要如何不辜負選民託付，是現階段最重要工作。

而黃國昌結束訪問後，立刻衝進去錄音室裡面與李明賢對話，由於場地狹小，從外面就能清楚聽到黃陣陣抗議聲音，李明賢則坦言「抱歉啦！製造你的困擾，我的意思是兩邊要不要進行第一階段或第二階段整合」。

▲黃國昌隨後步入錄音室，並且向李明賢抗議，而李也更正說法。（圖／記者黃國霖攝）

隨後節目開始錄製，李明賢也更正說法，聲稱「對我來說，認為藍白之間要整合，但怎麼整合，用民調第一階段或兩階段，也不是說藍的讓綠的、綠的讓藍的，或是白的讓藍等雙方互相讓來讓去，而是找到一個整合方式，所以用台語說『讓』， 那叫整合，不是『禮讓』或『不禮讓』，有時媒體下標會比較過頭一些，所以不是『禮讓』而是『整合』。」

不過，由於《新聞面對面》已有片段放上網路，當時李明賢是用中文表示，黃國昌確實問說「國民黨有可能禮讓嗎」，當下自己則說「不太可能」，並非10日媒體報導有誤。