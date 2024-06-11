藍綠下鄉宣講過招！白委憂「都是同溫層」　提議辦3場電視辯論會

▲民眾黨立委吳春城。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

行政院對國會改革相關修法提覆議，民進黨將下鄉宣講說明理由，國民黨也立刻籌劃各地宣講反擊，聲稱「藍鳥」對「青鳥」。面對藍綠都要下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲日前語帶保留地說「不如一開始在立法院就好好辯論」，而民眾黨團幹事長吳春城11日提議，街頭宣講訴求對象都是「同溫層」，不如舉辦電視辯論會。

吳春城11日表示，針對國會改革爭議，與其政黨各自動員群眾上街頭、四處宣講，何不透過舉辦電視辯論會方式，讓每一位關心國會改革的民眾，可以充分瞭解整個修法過程的來龍去脈、改革內容以及改革目的，才是促進人民相互瞭解、社會和諧進步的正確作法。

吳春城指出，如今民進黨、國民黨都在透過舉辦各地巡迴宣講的方式爭取支持，「但這種街頭宣講，所訴求的對象主要都是『同溫層』，所講述的內容也都是選取對自己一方有利的說法，並無法全面呈現整個修法過程，只是一種情緒宣洩、互相取暖，實質上卻是煽動人民情緒、製造對立非常不負責任的作為。」

吳春城提議，與其如此，應該是立即安排舉行3場電視辯論會，第一場由各黨黨主席親自出馬，闡述對於國會改革的立場及各黨的路線；第二場則由立法院各黨團派出一位代表對全國人民說清楚修法的過程；第三場則是安排正反兩方的憲政專家、學者針對法條內容做更深入地辯論。

吳春城認為，透過3場電視辯論會，讓關心國會改革的全國人民能充分地瞭解，這一次國會改革內容及過程中遇到了什麼樣的狀況，也呼籲民進黨要拿出執政者的擔當，「全世界沒有哪個握有權力、資源的執政者（黨）在帶頭鬧事、鼓動民眾上街頭抗爭的，真的負責任，就透過電視辯論會把話說清楚，這才是為政者之道。」