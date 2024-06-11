　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：美軍計劃台海「地獄景象」　千艘無人艇挫中共攻勢

▲美軍太平洋艦隊司令帕帕羅。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

▲美軍現任太平洋艦隊司令帕帕羅。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）

文／中央社

美國華盛頓郵報專欄作家羅金今天指出，美國及區域夥伴確保中國犯台將失敗收場的關鍵，在於中國穿越台海前，即讓台海成為「無人地獄」，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。

羅金（Josh Rogin）在華盛頓郵報（Washington Post），以「美軍計劃『地獄景象』（Hellscape）來阻止中國攻擊台灣」為題，發表文章。他也提到，時間不等人，美國必須盡快讓這些計劃變成可行的策略。

羅金指出，美國印太司令部司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）近期在新加坡參加「香格里拉對話」安全會議後告訴他，中國如果犯台，會希望是場短暫又猛烈的戰爭，在世界還來不及採取行動前拿下台灣。羅金說，中國不想重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤，即陷入長期消耗戰。

羅金引述帕帕羅的說法指出，美國的「地獄景象」策略是挫敗中國的關鍵，即當中國的入侵艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。

帕帕羅沒有回答具體執行的細節，但他說，這是做得到的。

羅金指出，美國國防部3月宣布一項10億美元（約新台幣323億元）的「複製者」（Replicator）計畫，即是要為這項任務建造無人機、無人水面艦艇。帕帕羅告訴他，美國從烏克蘭在俄烏戰爭中運用創新無人機技術吸取教訓。

不過，羅金指出，這些系統的交付時間尚不明確。根據美國多數智庫針對台海衝突的兵推，如果無人武器系統在中國犯台時還沒準備就緒，可能會增加持久戰的風險，美國海、空軍將承受重大損失，戰事會擴大到日、韓、菲等盟國。

羅金同時指出，即使美國能即時在台海部署「地獄景象」，光是無人武器系統也無法應對中國大規模的軍事擴張。中國人民解放軍正以破紀錄的速度擴張其核子、海軍、空軍、網路、情報和電子戰能力，中國的軍事預算可能是公開數字的3倍，即可能高達每年7000億美元。

羅金也提到其他問題，包括美軍目前沒有反制中國「極音速巡弋飛彈」（hypersonic cruise missiles）的可靠方法、美國的太空設備容易受到中國的攻擊、美國對台軍售交付嚴重延遲、美國對日本希望兩國成立聯合部隊以因應台海及南海情勢的回應緩慢、北京可能封鎖台灣、及用經濟脅迫、政治干預、假訊息施壓台灣民眾接受統一等。

羅金引述帕帕羅的說法指出，西方國家過去40年試圖說服中國實現政治自由，這是失敗的，亞洲進入更危險的時代。

羅金說，沒有人希望見到亞洲軍備競賽，但是北京如果堅持軍備競賽，美國和其夥伴也無法承擔失敗的後果。如果華府不採取更多行動，中國國家主席習近平可能會得出他可以隨意出手攻佔台灣的結論。

ET快訊
布丁都吞不了！男罹食道癌　3不良習慣
艾莉絲還原警察上門真相！　「真的很可怕」
住飯店「飛天大蟑螂」入侵！他怒討全額退費　公審反遭大逆風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

華郵：美軍計劃台海「地獄景象」　千艘無人艇挫中共攻勢

人夫外遇被原諒！11年後抓包妻子玩更大　連吃7男還狂去情趣按摩

巴黎香奈兒遭搶！4劫匪開車撞入店內洗劫精品　完事還囂張燒車

銀行突少4千元！女警懷疑尪偷賭博　將他上拷「淋汽油活活燒死」

北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

馬克宏提前大選「不影響巴黎奧運」　國際奧會：法國習慣選舉了

解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩

「蛇頭魚」入侵美國！陸上爬行、離水能呼吸　當局建議一見就殺

房價高漲！南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命　靠神明附身排解疑惑

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

華郵：美軍計劃台海「地獄景象」　千艘無人艇挫中共攻勢

人夫外遇被原諒！11年後抓包妻子玩更大　連吃7男還狂去情趣按摩

巴黎香奈兒遭搶！4劫匪開車撞入店內洗劫精品　完事還囂張燒車

銀行突少4千元！女警懷疑尪偷賭博　將他上拷「淋汽油活活燒死」

北韓屎攻氣球飄向總統府　尹錫悅也聞得到！緊急分析「糞便成分」

馬克宏提前大選「不影響巴黎奧運」　國際奧會：法國習慣選舉了

解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩

「蛇頭魚」入侵美國！陸上爬行、離水能呼吸　當局建議一見就殺

房價高漲！南韓年輕人瘋找「薩滿巫師」算命　靠神明附身排解疑惑

前美卿蓬佩奧：美國有能力同時應對歐洲與印太安全挑戰

華郵：美軍計劃台海「地獄景象」　千艘無人艇挫中共攻勢

「慣犯論壇」涉造謠風向不對秒刪文　前HPS選手不忍提告

蘋果WWDC看點整理！Apple intelligence公開、Siri超進化

技巧難度高！2024水上高樁獅爭霸賽　冠軍出爐

桃園市長盃龍舟賽　龍王組冠軍大溪區隊二連霸破紀錄

桃林鐵路龜山區自行車道微整拓寬瓶頸段　提升騎乘體驗

桃園SRF廠商敗部復活　張善政臉書發文再槓經濟部

鄰居點「手臂粗蚊香」害一家三口中毒　小孩躺地板狂嘔

范琪斐「應感謝黃國昌」！挨轟側翼片點閱破70萬　他揭斗內金額

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

冰雹砸中客機　機鼻毀損嚇人一幕曝光

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

人夫外遇被原諒　抓包妻玩更大

日本橫濱車站爆隨機殺人　她遭猛刺慘死

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

解釦狂搖雪乳！網美撈6千萬卻只想生小孩

目睹老公性侵11歲少女　人妻崩潰吶喊

空服員曝選位祕訣！　這排視野最佳

巴黎香奈兒遭搶！4劫匪開車撞店洗劫精品

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

北韓屎攻氣球飄向南韓總統府　分析糞便成分

銀行突少4千元！女警將尪上拷「活活燒死」

更多熱門

相關新聞

解釦狂搖雪乳！網美撈6千萬卻只想生小孩

解釦狂搖雪乳！網美撈6千萬卻只想生小孩

加拿大22歲性感網美馬西森（Ashley Matheson）靠著TikTok「晃乳」影片紅遍網路，並在轉向成人內容市場後，年收入超過200萬美元（約新台幣6500萬元）。儘管馬西森如今的身價已破百萬，但這名性感的百萬富豪卻表示，她其實是個胸無大志的人，最大的心願是想要在家當個全職媽媽。

公牛比賽突發狂！女被頂在頭上轉2圈拋落地

公牛比賽突發狂！女被頂在頭上轉2圈拋落地

陸男駕小艇抵淡水　自曝「投奔自由」

陸男駕小艇抵淡水　自曝「投奔自由」

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談 影片下架帳號仍在

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談 影片下架帳號仍在

「國民水果」芒果的由來　農糧署揭秘：原產地是印度及中南半島

「國民水果」芒果的由來　農糧署揭秘：原產地是印度及中南半島

關鍵字：

美國華盛頓郵報北美要聞台灣台海中國

讀者迴響

熱門新聞

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟說明

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

台灣佳麗世界選美冠軍報喜：Taiwan我們做到了

「帝爺公蛇」來了！連續45年現身南投天受宮

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

布丁都吞不了！59歲男罹食道癌　3不良習慣

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

艾莉絲還原警察上門真相！

陸男駕小艇抵淡水　自曝「投奔自由」

蜂蜜水「2時間點喝」最好！醫推：還睡得更好

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面