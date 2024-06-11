華郵：美軍計劃台海「地獄景象」　千艘無人艇挫中共攻勢

▲美軍現任太平洋艦隊司令帕帕羅。（圖／翻攝太平洋艦隊官網）



文／中央社

美國華盛頓郵報專欄作家羅金今天指出，美國及區域夥伴確保中國犯台將失敗收場的關鍵，在於中國穿越台海前，即讓台海成為「無人地獄」，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。

羅金（Josh Rogin）在華盛頓郵報（Washington Post），以「美軍計劃『地獄景象』（Hellscape）來阻止中國攻擊台灣」為題，發表文章。他也提到，時間不等人，美國必須盡快讓這些計劃變成可行的策略。

羅金指出，美國印太司令部司令帕帕羅（Adm. Samuel Paparo）近期在新加坡參加「香格里拉對話」安全會議後告訴他，中國如果犯台，會希望是場短暫又猛烈的戰爭，在世界還來不及採取行動前拿下台灣。羅金說，中國不想重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤，即陷入長期消耗戰。

羅金引述帕帕羅的說法指出，美國的「地獄景象」策略是挫敗中國的關鍵，即當中國的入侵艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。

帕帕羅沒有回答具體執行的細節，但他說，這是做得到的。

羅金指出，美國國防部3月宣布一項10億美元（約新台幣323億元）的「複製者」（Replicator）計畫，即是要為這項任務建造無人機、無人水面艦艇。帕帕羅告訴他，美國從烏克蘭在俄烏戰爭中運用創新無人機技術吸取教訓。

不過，羅金指出，這些系統的交付時間尚不明確。根據美國多數智庫針對台海衝突的兵推，如果無人武器系統在中國犯台時還沒準備就緒，可能會增加持久戰的風險，美國海、空軍將承受重大損失，戰事會擴大到日、韓、菲等盟國。

羅金同時指出，即使美國能即時在台海部署「地獄景象」，光是無人武器系統也無法應對中國大規模的軍事擴張。中國人民解放軍正以破紀錄的速度擴張其核子、海軍、空軍、網路、情報和電子戰能力，中國的軍事預算可能是公開數字的3倍，即可能高達每年7000億美元。

羅金也提到其他問題，包括美軍目前沒有反制中國「極音速巡弋飛彈」（hypersonic cruise missiles）的可靠方法、美國的太空設備容易受到中國的攻擊、美國對台軍售交付嚴重延遲、美國對日本希望兩國成立聯合部隊以因應台海及南海情勢的回應緩慢、北京可能封鎖台灣、及用經濟脅迫、政治干預、假訊息施壓台灣民眾接受統一等。

羅金引述帕帕羅的說法指出，西方國家過去40年試圖說服中國實現政治自由，這是失敗的，亞洲進入更危險的時代。

羅金說，沒有人希望見到亞洲軍備競賽，但是北京如果堅持軍備競賽，美國和其夥伴也無法承擔失敗的後果。如果華府不採取更多行動，中國國家主席習近平可能會得出他可以隨意出手攻佔台灣的結論。