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公牛比賽突發狂！跳柵欄撲向觀眾致4傷　女被頂在頭上轉2圈拋落地

▲▼公牛「派對巴士」8日在一場競技中受驚後，突然就跳過柵欄，將一名女子撞到在地，造成4同人受傷。（組圖／翻攝自X）

▲公牛「派對巴士」8日在一場競技中受驚後，突然就跳過柵欄，將一名女子撞到在地，造成4同人受傷。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國俄勒岡州8日舉行第84屆姐妹牛仔競技會時發生了一起意外，一頭失控的公牛在最後一輪的比賽中，突然跳過圍欄、衝出賽場，對人群中的觀眾發動攻擊，造成至少4人受傷。

綜合美媒報導，這起事件發生於當地8日晚間10時左右。事發當時，現場的觀眾正在高唱鄉村音樂人李·格林伍德（Lee Greenwood）的愛國歌曲《天佑美國》，不料公牛卻突然繞著賽場、一邊躲閃工作人員一邊狂奔，最後更直接跳過7英尺高的圍欄，衝向觀眾區。

從現場畫面可見，這頭名為「派對巴士」（Party Bus）的公牛突然跑出賽場，衝向一名身穿紅色衣服的女子，將她頂在頭上用角翻轉了2圈後，把她摔落地面，再用腳踩過她的身體，然後才逃進停車場，引發現場混亂，並導致4人受傷。

據賽場的工作人員表示，派對巴士在逃離賽場後，徑自回到了畜欄裡，「這是姐妹牛仔競技會第一次發生這樣的事情，我們從來沒在賽場上見過這種事，這真的非常、非常罕見」。

姐妹牛仔競技協會也指出，這頭公牛並沒有在人群中追逐任何人，「牠並沒有要攻擊誰，牠只是受到了驚嚇，想和其他動物一起回到畜欄而已」。姐妹牛仔競技協會的聲明坦言，有4名觀眾在這起事件中「直接遭公牛撞傷」，其中有2名傷者被送到了當地醫院治療，但他們已在隔天出院回家。

當地警方透露，一名警官在這場意外中執行任務時受了輕傷，但當局並沒有說明相關警員的傷勢是否由「派對巴士」引起。據悉，這頭公牛最後在停車場被現場工作人員捕獲，而當局也表示，他們將對「派對巴士」進行進一步訓練，避免類似情況再次發生。

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