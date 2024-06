公牛比賽突發狂！跳柵欄撲向觀眾致4傷　女被頂在頭上轉2圈拋落地

▲公牛「派對巴士」8日在一場競技中受驚後,突然就跳過柵欄,將一名女子撞到在地,造成4同人受傷。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國俄勒岡州8日舉行第84屆姐妹牛仔競技會時發生了一起意外,一頭失控的公牛在最後一輪的比賽中,突然跳過圍欄、衝出賽場,對人群中的觀眾發動攻擊,造成至少4人受傷。

Rodeo bull ‘Party Bus’ escapes Oregon arena, tosses woman in red as crowd runs for their lives pic.twitter.com/Mvlh2e3re4