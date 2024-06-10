解釦狂搖渾圓雪乳！網美靠激晃片撈6千萬　自曝胸無大志：只想生小孩

▲性感網媒馬西森靠著「晃乳」影片在TikTok走紅。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

加拿大22歲性感網美馬西森（Ashley Matheson）靠著TikTok「晃乳」影片紅遍網路，並在轉向成人內容市場後，年收入超過200萬美元（約新台幣6500萬元）。儘管馬西森如今的身價已破百萬，但這名性感的百萬富豪卻表示，她其實是個胸無大志的人，最大的心願是想要在家當個全職媽媽。

▲擁有百萬粉絲的馬西森如今的年收入超過百萬。（組圖／翻攝自IG）

據《每日星報》報導，自14歲起便開始當模特兒的馬西森，在鏡頭前從容自在，因此她2019年與朋友一起註冊了TikTok後，也毫不吝嗇地展現傲人身材，每天在鏡頭前「搖奶」，拍攝大量「上空無罩」的成人影片，吸引了百萬粉絲，也讓她每年的收入超過了200萬美元。

隨後，馬西森開始進軍成人內容市場，除了在OnlyFans平台上製作影片外，還與其他明星一起主持了一檔名為《更辣的人》（Hotter Ones）的Podcast節目，參與者需要回答各種辣手問題，若不回答則需脫衣服，讓她的名氣更上一層樓。

▲馬西森透露，在家當全職媽媽是她最大的夢想。（組圖／翻攝自IG）

如今，馬西森仍有不少創業計畫仍在進行中，曾修讀室內設計的她計劃善用自己所學，並在未來涉足房地產投資或翻新老宅登項目，但這名百萬富豪表示，她最終的目標是「安定下來」，成為一名年輕的全職媽媽。

目前正與一名她聲稱「適合共度人生下一階段」的男人交往的馬西森透露，她計劃在未來三到五年內組建家庭，「我認為，一名理想男人不一定要給予我經濟支持，但他需要在我的事業上給予情感支持，並且不排斥我的工作。」此外，馬西森也表示她特別喜歡比她矮的男人。