「國民水果」芒果的由來　農糧署揭秘：原產地是印度及中南半島

▲台灣芒果品種多元，但原產地是源自於印度及中南半島。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

又到了吃芒果的季節，芒果不只是熱門的水果品項，也經常成為甜點、手搖飲的主角，因而有「國民水果」之稱，不過，芒果其實是外來種。農糧署在臉書揭秘，芒果原產於印度及中南半島，16-17世紀由荷蘭人引進，後來又從南洋、美國引進新品種，在地農友和農改場不斷改良種植後，讓台灣芒果品種變得多元，其中又以愛文、夏雪、金煌、玉文等為國人熟知的品種。

農糧署在臉書粉專貼文指出，台灣芒果的由來可分為4個時期，最早在16-17世紀由荷蘭人引進，一開始種植於台南六甲及附近鄉鎮，經過多年繁殖馴化，以「柴檨仔」最多，也是大家熟知的「土芒果」、「本地種」芒果。1910年代後陸續由南洋地區引入懷特、黑香等30多個品種試種，1950年代則再從美國引進愛文、凱特品種。

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農糧署指出，到了近代經過農友及農業改良場等單位投入選育工作，讓台灣芒果品種更為多元、各具特色，像是有來自台東、有「芒果界LV」之稱的夏雪，以及果形較大、果肉多的玉文和金煌芒果，還有紅龍、聖心、金蜜、西施、台中1號、台農1號（香水芒果）、農民黨1號等品種。

▲農糧署介紹芒果的由來。（圖／農糧署提供）