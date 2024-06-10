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社會 社會焦點 保障人權

陸男駕小艇航行260公里抵淡水　還碰撞交通船！自曝「投奔自由」

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、陳以昇／新北報導

海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達於9日9時許，於淡水外海6浬發現鎖定1艘可疑船舶，依規定通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港、八里安檢所加強監控及應處，該船舶進入淡水河後，在淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，船舶業者即撥打海巡「118」報案專線通報。

海巡署淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現該船名為「鴻津」的小艇 ，駕駛為1名中國籍年約60歲的阮姓男子，阮男被捕後，立刻向海巡安檢人員表達要向「中華民國投誠」之意（投奔自由），他自稱從福建省寧德港駕船出發，航行約260公里抵達淡水渡船頭，過程中不慎與渡船業者發生擦撞，因此才被海巡署人員發現。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

阮男遭帶回淡水第二漁港安檢所調查，並通報第八岸巡隊司法小隊、艦隊分署第二海巡隊、偵防分署桃園查緝隊實施進一步調查。阮男表示自己常在手機微信通訊軟體發表反中國政府言論，因此遭到朋友圈網友舉報，他覺得遭到中國政府迫害，才會異想天開駕著小艇航行260公里，跨越台灣海峽抵達淡水渡船頭。

海巡署人員訊後將阮男依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《入出國及移民法》移送士林地檢署偵辦。士林地檢署檢察官訊後請回，交由移民署專勤隊依規定收容。

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